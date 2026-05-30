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Nogomet

Nekdanji član Cityja aretiran zaradi suma vožnje pod vplivom drog

Ljubljana, 30. 05. 2026 12.53 pred 26 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Raheem Sterling

Po poročanju otoških medijev je bil Raheem Sterling aretiran zaradi suma vožnje pod vplivom drog, potem ko se je s svojim Lamborghinijem na avtocesti zaletel v železno ograjo. 31-letnik je bil po plačilu varščine sicer že izpuščen, policija pa nadaljuje s preiskavo nesreče.

Raheem Sterling je obtožen vožnje pod vplivom prepovedanih substanc.
Raheem Sterling je obtožen vožnje pod vplivom prepovedanih substanc.
FOTO: Profimedia

Napadalec nizozemskega kluba Feyenoorda Raheem Sterling je bil s strani hampshirske policije aretiran zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc, potem ko je na avtocesti trčil v zaščitne ograje. Nesreča se je zgodila blizu avtocestnega križišča Minley, tamkajšnja policija pa je nekaj minut pred 9. uro zjutraj prejela obvestilo, da je vozilo znamke Lamborghini trčilo v zaščitne ograje, kjer k sreči niso bila udeležena druga vozila, prav tako pa naj ne bi bilo poškodovanih.

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Nekdanjega člana angleške reprezentance so aretirali in kasneje po plačilu varščine tudi izpustili, medtem ko celotna preiskava še poteka. "V četrtek malo pred 9. uro zjutraj smo prejeli poročila, da je Lamborghini na avtocesti M3 proti jugu, blizu križišča Minley, trčil v ograjo. V nesrečo ni bilo vpletenih drugih vozil in ni bilo poročil o poškodbah," je v izjavi za medije sporočila policija.

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Sterling, ki ni želel pristati na predložitev vzorca za testiranje, je obtožen suma vožnje pod vplivom drog razreda C, pod katere sodijo pomirjevala, kot je Valium, prav tako pa pod omenjeni razred spadajo tudi steroidi in GHB (tekoči ekstazi).

Zaton nekdaj uspešne kariere

Časi, ko je Sterling krasil nogometne naslovnice in igral za največje evropske klube, so mimo. Vrh kariere je dosegel z igranjem pri Manchester Cityju pod vodstvom Pepa Guardiole, s katerim je osvojil štiri naslove v Premier ligi. Leta 2022 se je preselil k londonskemu Chelseaju in nato k letošnjemu finalistu Lige prvakov Arsenalu, kjer ni pokazal predstav, ki so ga krasile, ko je še igral za Liverpool in nato v modrem delu Manchestra. Januarja se je Anglež pridružil nizozemskemu Feyenoordu, za katerega je v celotni sezoni zbral le osem nastopov in ob tem prispeval eno asistenco.

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KOMENTARJI1

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NoriSušan
30. 05. 2026 15.22
Če bi igral v madridu ne bi nič slišali
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