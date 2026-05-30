Nekdanji član Cityja aretiran zaradi suma vožnje pod vplivom drog

Raheem Sterling je obtožen vožnje pod vplivom prepovedanih substanc. FOTO: Profimedia

Napadalec nizozemskega kluba Feyenoorda Raheem Sterling je bil s strani hampshirske policije aretiran zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc, potem ko je na avtocesti trčil v zaščitne ograje. Nesreča se je zgodila blizu avtocestnega križišča Minley, tamkajšnja policija pa je nekaj minut pred 9. uro zjutraj prejela obvestilo, da je vozilo znamke Lamborghini trčilo v zaščitne ograje, kjer k sreči niso bila udeležena druga vozila, prav tako pa naj ne bi bilo poškodovanih.

Nekdanjega člana angleške reprezentance so aretirali in kasneje po plačilu varščine tudi izpustili, medtem ko celotna preiskava še poteka. "V četrtek malo pred 9. uro zjutraj smo prejeli poročila, da je Lamborghini na avtocesti M3 proti jugu, blizu križišča Minley, trčil v ograjo. V nesrečo ni bilo vpletenih drugih vozil in ni bilo poročil o poškodbah," je v izjavi za medije sporočila policija.

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Sterling, ki ni želel pristati na predložitev vzorca za testiranje, je obtožen suma vožnje pod vplivom drog razreda C, pod katere sodijo pomirjevala, kot je Valium, prav tako pa pod omenjeni razred spadajo tudi steroidi in GHB (tekoči ekstazi).

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