Sterling in Kane poskrbela za ekstazo angleških navijačev

Po Češki, Danski, Italiji, Belgiji, Španiji in Švici se je med osem najboljših na letošnjem evropskem prvenstvu uvrstila tudi Anglija. V obračunu tradicionalnih tekmecev na slovitem Wembleyju je Anglija zmagala z 2:0, v četrtfinalu pa jo čaka zmagovalka obračuna med Švedsko in Ukrajino. Na obračunu nogometnih titanov je bila uvodna pobuda na strani izbrancev nemškega selektorja Joachima Löwa . Prvo nevarno akcijo so uprizorili v osmi minuti, ko se je Leon Goretzka izognil prepovedanemu položaju in se sam znašel pred angleškim vratarjem Jordanom Pickfordom , a ga je na robu kazenskega prostora s prekrškom zaustavil Declan Rice in si prislužil prvi rumeni karton na tekmi.

Uvodoma dokaj "rezervirani" Angleži so v nadaljevanju vzpostavili ravnotežje. V 16. minuti so si priigrali prvo priložnost na tekmi, po močnem in natančnemu strelu Raheema Sterlinga z 20 metrov pa se je izkazal nemški vratar Manuel Neuer. Do konca prvega polčasa je bila terenska pobuda na strani izbrancev angleškega selektorja Garetha Southgata. Izrazitih priložnosti za gol pa si niso priigrali. Bolj nevarni so bili Nemci, predvsem v 32. minuti, ko je klubska naveza iz londonskega Chelseaja Kai Havertz - Timo Werner izpeljala kombinirano akcijo, strel Wernerja iz ugodnega položaja pa je zaustavil Pickford. V sodnikovem podaljšku so Angleži nevarno zagrozili, po bliskovitem napadu Sterlinga je žoga prišla do Harryja Kana, ki pa se je v zaključku akcije močno zapletel, tako da so Nemci odpravili nevarnost pred svojimi vrati.

'Sosed' Sterling poskrbel za vodstvo

Drugi polčas so bolje pričeli Nemci, ki so dolgo časa pletli mrežo pred angleškimi vrati, po silovitem strelu Havertza z levo nogo z roba kazenskega prostora pa se je s bravurozno obrambo izkazal Pickford. Do konca rednega dela se je na Wembleyju odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča, odločale so malenkosti in navdih posameznikov, dva od teh trenutkov pa so uprizorili Angleži. V 75. minuti so izpeljali kombinirano akcijo, po ostri podaji z leve strani Luka Shawa pa se je v pravem trenutku na pravem mestu znašel Raheem Sterling in žogo s petih metrov "zabil" v nemško mrežo.