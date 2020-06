Sterling: Rasizem je zdaj edina bolezen, proti kateri se borimo

Na tisoče ljudi se je po Združenem kraljestvu udeležilo protestov v podporo gibanju Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo, op. a.), čeprav je britanska vlada zaradi poskusov zajezitve širjenja novega koronavirusa svojim državljanom odsvetovala udeležbo na množičnih zborovanjih.

"(Rasizem, op. a.) je edina bolezen, proti kateri se borimo. To je najpomembnejša stvar v tem trenutku, ker je to nekaj, kar se je dogajalo leta in leta," je BBC Newsnightcitiral zvezdnika Manchester Cityja Raheema Sterlinga. 25-letni napadalec angleške reprezentance je bil v preteklih letih večkrat tarča rasizma in o svojih izkušnjah tudi javno spregovoril.

Pozval k miroljubnim protestom

Proteste so v Veliki Britaniji organizirali v številnih mestih, ljudje so se množično zbirali od Londona do Glasgowa in Edinburga, da bi podprli somišljenike v Združenih državah Amerike ter po svetu po smrti Georgea Floydav Minneapolisu.

"Tako kot za pandemijo si želimo poiskati rešitev, da bi to ustavili,"meni Sterling."V isti sapi je to tisto, kar počnejo vsi protestniki. Poskušajo poiskati rešitev in način, da ustavijo nepravičnosti, ki jih opažajo. Borijo se za njihov cilj. Dokler bodo to počeli miroljubno in varno ter nikogar ne bodo poškodovali ali vlamljali v kakšne trgovine, naj še naprej protestirajo na tako miroljuben način."

'Potrebujemo nekaj več kot zgolj govorjenje'

Sterling je v preteklosti sicer opozoril tudi na neuravnoteženo poročanje medijev, ko gre za temnopolte oziroma belopolte nogometaše. Na vprašanje, če meni, da si bo s podporo protestom otežil opravljanje svojega poklica, je odgovoril, da v tem trenutku o tem niti ne razmišlja.

"Najprej želim reči, da o moji službi res ne razmišljam, ko se dogajajo takšne stvari. Razmišljam o tistem, kar je prav,"je še povedal. "In v tem trenutku ljudje lahko potrpijo samo do določene meje. Skupnosti in druga okolja imajo neko mejo ‒ še posebej temnopolti ljudje. To se dogaja že na stotine let in ljudje so naveličani ter pripravljeni za spremembo. Vedno izrekam to besedo. Vidim veliko ljudi na družbenih (omrežjih, op. a.), kako podpirajo to stvar. A to potrebuje nekaj več kot zgolj govorjenje. Moramo resnično uvesti spremembe in poudariti področja, ki potrebujejo spremembe. A to je nekaj, kar bom sam še naprej počel, odpiral bom te debate in ljudi v moji industriji privedel do tega, da pogledajo sami sebe in razmišljajo o tem, kaj lahko storijo, da ljudem ponudijo enakopravne možnosti v tej državi. Upajmo, da lahko druge industrije to storijo, in da lahko to storimo tudi v našem družbenem vsakdanu in v sistemu."