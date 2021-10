Sterling: Razmišljam o odhodu, Guardiola: Govori na igrišču

V intervjuju na srečanju Financial Times business of sport v New Yorku je Raheem Sterling razmišljal o svoji vlogi v klubu iz Manchestra. V zadnjih mesecih namreč ni redni član prve enajsterice Cityja: "Nisem oseba, ki bi se veliko pritoževala. Počnem to, kar moram narediti. Preprosto komaj čakam, da bom redno igral in zadeval."

Anglež se je nato uzrl v svojo prihodnost in podvomil v to, da bo preostanek svoje nogometne kariere preživel na Otoku: "Kot Anglež poznam samo Premier ligo in vedno sem razmišljal o tem, da bi nekoč zaigral v tujini. Zanima me, kako bi se soočil s tem izzivom."