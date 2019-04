Sterling z ostrimi kaznimi nad rasizem: Odbitek devetih točk in tekme za zaprtimi vrati

Rasizem je stvar preteklosti, ne 21. stoletja. V to je prepričan tudi s 17 goli drugi najboljši strelec Manchester Cityja v prvenstvu Raheem Sterling . Napadalec sinjemodrih je izrazil veliko zaskrbljenost nad razmahom rasizma na Otoku, prav zato je odgovorne pozval k ustreznejši in konsistentni kazni za rasistične opazke.

"Ob rasističnih izpadih se mi zdi primerna kazen devetih točk odbitka," je za Times zapisal Sterling, eden od vodilnih obrazov manifesta, ki napoveduje oster boj proti rasizmu. Poleg tega manifest poziva k povišanju števila temnopoltih in etičnih manjšin na pomembnejših klubskih položajih. Prav tako bi lahko nogometaš ob rasističnih opazkah brez zadržkov zapustil zelenico. Ob tem je nogometaš izrazil upanje, da bi prav te stroge sankcije za vse čase opravile z rasizmom: "Morda zveni strogo, vendar kateri navijač bi tvegal, da bi z rasistično opazko svoje moštvo oddaljil od prvenstvene lovorike? Klub bi prav tako moral odigrati tri tekma za zaprtimi vrati. Na ta način bi utrpeli izgubo dohodka kot posledico rasističnega obnašanja."

Manifest vsebuje tudi večji nadzor nad družabnimi omrežji. "Vsepovsod po svetu so temnopolti in azijski nogometaši, navijači ter trenerji žrtve rasizma. Vsak dan. Od igre v parku do Lige prvakov. Mislim, da odgovorni niti najmanj ne naredijo dovolj, da bi rešili to težavo. To ni dovolj dobro," je prepričan angleški reprezentant.