Steven Gerrard ostal brez službe pri Aston Villi

Ekipa iz Birminghama je to sezono dobila le dve od 11 ligaških tekem, vodstvo pa je za slabe rezultate okrivilo Stevena Gerrarda. Nekdanji angleški reprezentant je Aston Villo minulo sezono popeljal do 14. mesta v državnem prvenstvu, v letošnji pa je vodstvo kluba od njega zahtevalo še korak naprej. Zdaj pa je nekdanji vezist Liverpoola in Anglije ostal brez službe.