Gerrard prekinil vladavino Celtica: Rangersi škotski prvaki po 10 letih

Po tem, ko so modri iz Glasgowa v soboto premagali St. Mirren s 3:0, jim je za potrditev naslova zadostovalo dejstvo, da večni tekmec Celtic na nedeljski tekmi 32. kroga ne bi zmagal na gostovanju pri Dundee Unitedu. To se je tudi zgodilo, tekma se je končala z 0:0. To pomeni, da drugouvrščeni Celtic zaostaja za nedosegljivih 20 točk.

Za Rangerse je to 55. naslov prvaka in prvi po desetih letih. Ob tem so modri zeleno-belim preprečili osvojitev rekordnega desetega zaporednega naslova. Oba imata v zgodovini nize devetih zaporednih naslovov, Celtic dva (od 1967 do 1975 in 2012 do 2020), Rangersi pa enega (od 1989 do 1997).