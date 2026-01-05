Naslovnica
Nogomet

Številne kadrovske spremembe pri slovenskih prvoligaših

Ljubljana, 05. 01. 2026 16.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M. STA
Scotty Sadzoute

Slovenski nogometni prvoligaši so večinoma že začeli priprave na spomladanski del Prve lige Telemach. V zimskem prestopnem roku pa ekipe posegajo tudi v kadrovske sestave. Koper je danes na družbenih omrežjih sporočil, da se mu je kot prvi novinec pridružil bočni branilec Scotty Sadzoute. Pri Domžalah nadaljujejo s številnimi rezi v luči kritičnega stanja pri nekdanjih državnih prvakih. Nov prihod so potrdili tudi pri vodilnem Celju.

Scotty Sadzoute
Scotty Sadzoute
FOTO: FC Koper

Scotty Sadzoute je reprezentant Madagaskarja in ima tudi francoski potni list, kariero je začel v akademiji Lilla, odigral 62 tekem v drugi francoski ligi, igral še v Belgiji za Leuven, nazadnje pa v Litvi za Šiauliai, so zapisali pri Kopru. Na Obali bo Sadzoute ostal do konca sezone 2026/27.

Pri kanarčkih pa so tudi uradno potrdili, da so sporazumno prekinili pogodbo z Ivanom Borno Jelićem Balto, ki je bil v dveh obdobjih član Kopra. V prvem je zanj odigral 80 tekem, v drugem, jesenskem delu te sezone, pa devet. Že pred tem je koprsko zasedbo zapustil tudi veteran slovenskega državnega prvenstva Damjan Bohar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novo okrepitev pa so po povratniku Mateju Dvoršaku dobili tudi Radomljani. Kot so zapisali, je njihov novinec Borna Graonić, 20-letni bočni branilec, ki je odrasel v mladinskem pogonu zagrebškega Dinama in je nekdanji mladinski reprezentant Hrvaške.

Pri njihovih občinskih sosedih pa se nadaljujejo številni kadrovski rezi. Domžale je po Luki Dovžanu Karahodžiću, Konstantinosu Cogasu, Lukasu Hemptu, Ninu Miliću, Luki Mlakarju in Reneju Rantuši Lamprehtu, ki je okrepil slovaško Podbrezovo, zapustil še Rene Hrvatin, ki je že dobil novega delodajalca. Do leta 2030 je podpisal pogodbo s hrvaško Istro 1961. Ta trenutno v hrvaški prvi ligi zaseda tretje mesto. Rumena družina je že dlje časa v resnih finančnih težavah, zaradi katerih je ogrožen celo obstoj kluba ob Kamniški Bistrici.

Prihod Ivana Ćalušića
Prihod Ivana Ćalušića
FOTO: NK Celje

Pri Celju so potrdili prihod Ivana Ćalušića. 26-letni Hrvat k vodilnemu klubu državnega prvenstva prihaja iz vrst hrvaške Istre, prve nogometne korake pa je naredil pri splitskem Hajduku. Obrambno naravnani vezist je v Sloveniji že branil barve Radomelj.

zimski prestopni rok celje domžale koper radomlje

