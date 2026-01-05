Številne kadrovske spremembe pri slovenskih prvoligaših

Scotty Sadzoute je reprezentant Madagaskarja in ima tudi francoski potni list, kariero je začel v akademiji Lilla, odigral 62 tekem v drugi francoski ligi, igral še v Belgiji za Leuven, nazadnje pa v Litvi za Šiauliai, so zapisali pri Kopru. Na Obali bo Sadzoute ostal do konca sezone 2026/27.

Pri kanarčkih pa so tudi uradno potrdili, da so sporazumno prekinili pogodbo z Ivanom Borno Jelićem Balto, ki je bil v dveh obdobjih član Kopra. V prvem je zanj odigral 80 tekem, v drugem, jesenskem delu te sezone, pa devet. Že pred tem je koprsko zasedbo zapustil tudi veteran slovenskega državnega prvenstva Damjan Bohar.