Številne spremembe v Domžalah

Z začetkom nove sezone je v vodstveni strukturi NK Domžale prišlo do štirih sprememb. Predsednik kluba Stane Oražem bo ob sebi imel tri nove obraze, ki so že bili povezani z NK Domžale. Senijadu Ibričiću in Slaviši Stojanoviću se je pridružil Grega Ciglar, ki bo naslednji dve leti deloval kot pomočnik izvršnega direktorja.

Po odhodu Mateja Oražma z mesta športnega direktorja in prevzema položaja izvršnega direktorja kluba bo njegov najtesnejši sodelavec Grega Ciglar. Kot je že dobro znano, je novi športni direktor Domžal postal njihov nekdanji igralec Senijad Ibričić, Slaviša Stojanović pa se v klub vrača v vlogi svetovalca. icon-expand Novi pomočnik izvršnega direktorja v NK Domžale Grega Ciglar FOTO: Nk Domžale (Lado Vavpetič) "Novi dogovor je zame velika čast, predvsem pa potrditev zaupanja s strani kluba. V NK Domžale smo v zadnjem letu izpolnili številne cilje, sodelovanje med stroko in nami, ki delujemo v športno-organizacijskem delu, pa je bilo več kot odlično. Motiva za delo v takšnem okolju nikoli ne zmanjka. Verjamem, da bomo z organizacijskimi spremembami, ki smo jim priča ob začetku nove sezone, delovanje kluba dvignili na še višji nivo in tako v prihodnje znova dosegali želene rezultate na vseh področjih," je za uradno spletno stran kluba povedal Ciglar, ki je v preteklem letu deloval v mladinski nogometni šoli Domžal, redno pa sodeluje tudi z mlado reprezentanco Slovenije, ki je nedavno prišla do zgodovinske zmage nad Anglijo.