Številne spremembe pred novo prvoligaško nogometno sezono

Konec tedna se bo začela nova sezona prvoligaškega nogometa. V petek jo bosta začela Kalcer Radomlje in povratnik med prvoligaši Aluminij, v soboto bodo prvič v novi sezoni zaigrali branilci naslova iz Ljubljane, Olimpija bo gostila Muro. Že v nedeljo pa bo na vrsti prvi štajerski derbi sezone med Mariborom in Celjem.

Novi trener Olimpije Jorge Simao. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Nogometaši Olimpije so sezono 2024/25 končali na prvem mestu in kot prvaki nasledili Celjane. A po končani sezoni so bili prav zeleno-beli med tistimi, ki so doživeli največ sprememb. Nov je trener, saj se v klubu niso dogovorili za nadaljevanje sodelovanja z Victorjem Sanchezom; Španec je v prestižnem boju "premagal" rojaka Alberta Riero na celjski klopi, a po največjem uspehu v karieri na trenerskem položaju zapustil klub. Olimpijo bo skušal do ponovitve uspeha in čim dlje v Evropi - v ljubljanskem klubu ne skrivajo ambicij, da bi še tretjo sezono v nizu prišli do vsaj skupinskega dela enega od tekmovanj pod okriljem Uefe - tako peljati novinec Jorge Simao. Portugalec ima sicer precej izkušenj v trenerski vlogi, a je v domovini obveljal za nekakšno ptico selivko, saj je zamenjal številne klube.

Jorge Simao obljublja, da bo Olimpija energična, agresivna in tudi všečna. Bo to dovolj za nov evropski uspeh? FOTO: Profimedia icon-expand

"Predsednik želi Olimpijo izboljševati postopoma, leto za letom. Pridružil sem se, da bi k temu pripomogel tudi sam. Moje ekipe so zelo tekmovalne. Všeč mi je agresiven slog igre z žogo in brez nje. Gre za zelo energičen in agresiven nogomet. Osredotočiti se moramo na zmago v vsaki tekmi in igrati agresivno. Če bodo navijači ponosni na našo ekipo, bom srečen," je svojo nogometno filozofijo razložil Portugalec. V Ljubljani ga je čakalo in ga še čaka precej dela, saj je zasedba zmajev močno spremenjena. Najtežje bo nadomestiti nekdanjega kapetana Marcela Ratnika, ki je odšel v ZAE; pa seveda prvega strelca prejšnje sezone Raula Florucza, Avstrijec je odšel k belgijskemu Union Saint-Gilloisu. Odšli so še Justas Lasickas, David Sualehe, Jorge Silva, drugi vratar Denis Pintol (po novem bo na posoji pri Primorju) in Aldin Jakupović, ki je okrepil mestnega tekmeca Bravo.

Mitrovski stal kar milijon evrov

Med številnimi novinci ali igralci, ki so se vrnili s posoje, pa izstopa Makedonec Dimitar Mitrovski, v klubu so mu namenili vlogo naslednika Florucza. V zelenem bodo še Jošt Urbančič, Veljko Jelenković, Jan Gorenc, Diga, Frederic Ananou in Matevž Dajčar. Vsaj na začetku bo Olimpija še brez prvega vratarja Matevža Vidovška, ki se vrača po poškodbi. Ljubljančani so že začeli sezono z evropskimi nastopi. Pred tem so odigrali štiri prijateljske tekme in dosegli tri zmage, na prvi uradni so prejšnji teden na prenovljenem igrišču v Stožicah, kjer je nova tudi travnata površina, igrali 1:1 s kazahstanskim Kairatom.

Tugberk Tanrivermis se bo soočil z ogromnim pritiskom zahtevnega mariborskega občinstva. FOTO: 24ur.com icon-expand

Turki pripeljali "svojega"

Podobno kot v ljubljanskem klubu je tudi v mariborskem precej sprememb. Turški vlagatelji so kot zamenjavo za Boštjana Cesarja za trenerja pripeljali rojaka Tugberka Tanrivermisa. "Za klub, kot je Maribor, ni težko postaviti ciljev. Osrednji cilj letošnje sezone je osvojitev naslova državnega prvaka. Po možnosti pa želimo slaviti tudi v pokalu," je že na prvi novinarski konferenci v novi vlogi jasno dejal 35-letni turški strokovnjak. Tudi v vijoličastem taboru so precej pretresli kadrovsko zasedbo. Veteran Martin Milec bo nadaljeval pri nižjeligašu Račah, Josip Iličić pa je nove izzive našel v Kopru. Blaž Vrhovec ne bo več igral, Marko Božić je odšel v Turčijo, Menno Bergsen pa na Nizozemsko. V vijoličastem pa bodo po novem Mark Španring, doslej član Brava, Isaac Tshipamba, Čedomir Bumbić, Malamine Bamba in pa že stari znanec Ljudskega vrta Benjamin Tetteh. V Mariboru so igralca, ki se je v prejšnji sezoni zelo izkazal, zdaj vezali še z dveletno pogodbo, potem ko je bil pred tem le posojen član Metza. Med ključnimi podaljšanji pa je tisto z vratarjem Ažbetom Jugom do leta 2027. Mariborčani bodo evropsko sezono kot edini od slovenskih evropskih predstavnikov začeli po uvodu domače lige, v konferenčni ligi bodo v drugem kvalifikacijskem krogu čakali na poraženca madžarsko-romunskega obračuna Paksi - Cluj v evropski ligi. Odigrali so pet prijateljskih tekem in dosegli štiri zmage.

Benjamin Tetteh je ostal v vijoličastem, podpisal je dvoletno pogodbo. FOTO: NK Maribor icon-expand

Kaj še lahko ponudi Josip iličić?

Koprčani so novo sezono začeli z evropskim nastopom v uvodnem krogu kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo in v Sarajevu z Željezničarjem igrali 1:1. Na domači sceni bodo Primorci, v prejšnji sezoni tretji v DP, začeli proti Bravu. V ekipi ni več Denisa Popovića, Di Matea Lovrića, Gabriela Groznice, Nikole Krajinovića in Wisdoma Suleja, slednji je kot posojen nogometaš odšel k Aluminiju. Ob Iličiću, ki se bo po koncu mariborske zgodbe skušal dokazati še v koprskem dresu, pa so novinci Charles Divialle-Corbiere, Jasmin Čeliković in Brice Negouai. V rumenem in modrem pa ostajajo tudi ključni igralci Sandro Jovanović, Metod Jurhar, Tomi Jurić in Maj Mittendorfer.

Albert Riera je ostal na celjski klopi. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Riera bo moral najti način, kako zakrpati luknje po številnih odhodih

Celjani, v prvenstvu sicer šele četrti, so kot pokalni prvaki prišli do kvalifikacij za evropsko ligo in jih začeli z zmago na prvi tekmi proti Sabahu s 3:2. Trener Riera bo sezono začel z nekoliko premešano postavo, najbolj se bo poznala odsotnost kreatorja igre Svita Sešlarja, ki se po končani posoji vrača v Turčijo, ter spomladi prebujenega strelca Aljoše Matka, ta je odšel na Madžarsko. Ne bo pa več niti Tamarja Svetlina, Jošta Piška in Matjaža Rozmana, ta je odšel k novincu v ligi Aluminiju. Med novinci pa so Gašper Vodeb, Franko Kovačević, Danijel Šturm, Simon Sluga, David Castro in Žan Luk Leban.

Navijači Primorja upajo, da je pred njihovim klubom še ena tako mirna sezona kot lani. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V ekipah, ki so prejšnjo sezono končale izven evropskih mest, so tudi kadrovali; še najmanj so v postavo posegali pri Bravu, pa tudi pri Primorju in Kalcerju Radomljah; slednje so se okrepile z enim najvidnejših igralcev prejšnje drugoligaške sezone Stanislavom Krapuhinom, prišel je tudi Amadej Marinič. Mura pa se po ponesrečeni zgodbi z ameriškim vlagateljem sooča tudi s stabilizacijo kluba, moštvo pa je med sezonama doživelo največji osip med prvoligaši. Tik pred začetkom DP se je v Fazanerijo vrnil Nino Kouter. Novo zgodbo začenjajo tudi pri Domžalah, kjer so si v kvalifikacijah zagotovili obstanek, po koncu sezone pa so se zahvalili trenerju Tončiju Žlogarju, nekaj dni pred začetkom nove sezone pa za novega imenovali mladega španskega stratega Emilia Millana, ki je nazadnje vodja mladince Toronta. Novinec iz druge lige oziroma povratnik med prvoligaši Aluminij pa je tudi pridno kadroval, med odmevnejšimi prihodi so Nal Lan Koren, Wisdom Sule in Matjaž Rozman.