Številni sanjajo olimpijske igre, nogometaši pa se jim izmikajo

Olimpijske igre že leta predstavljajo oder za dokazovanje mladih nogometašev, veliko izmed njih pa se je uspelo razviti v svetovne zvezdnike. Med njimi so Lionel Messi, Neymar Junior in Sergio Aguero, vsi izmed navedenih so uspeli osvojiti olimpijsko zlato, ki pa je ob naštevanju njihovih dosežkov le redkokdaj omenjeno. In zakaj je temu tako?

Lionel Messi in Sergio Aguero sta leta 2008 v Pekingu osvojila olimpijsko zlato. FOTO: AP

Na prvih olimpijskih igrah leta 1896 nogomet ni bil priznan kot uraden šport, od vključitve na seznam disciplin leta 1908 pa se je njegova pomembnost do danes močno spremenila. Do začetka 30. let prejšnjega stoletja so bile olimpijske zelenice glavni oder za dokazovanje nogometašev, premierno svetovno prvenstvo pa je zadevo močno spremenilo. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je s prvim mundialom, ki je bil odigran leta 1930 v Urugvaju, želela prevzeti vlogo najpomembnejšega nogometnega tekmovanja, kar jim je tudi uspelo, saj je bil nogomet na poletnih olimpijskih igrah dve leti kasneje odstranjen s seznama športov.

Na letošnjih olimpijskih igrah tekmuje 16 reprezentanc, stavnice pa največ možnosti za zmago pripisujejo Franciji. FOTO: AP

Štiri leta kasneje se je prvi šport sveta ponovno vrnil na olimpijske igre, leta 1984 pa sta Fifa in Mednarodni olimpijski komite (Mok) dorekli, da na olimpijskih igrah ne bodo smeli nastopati nogometaši, ki so predhodno igrali na svetovnem prvenstvu. Novi dogovor sta Fifa in Mok dosegli leta 1992, ko je v veljavo stopilo pravilo, da lahko na olimpijskih igrah nastopajo zgolj nogometaši do 23. leta starosti. To je do današnjega dne ostalo skorajda povsem enako, edina sprememba je, da lahko na olimpijskih igrah v vsaki reprezentanci zdaj igrajo trije nogometaši, starejši od 23 let. Čeprav bi lahko na olimpijskih igrah nastopali številni talentirani igralci, ki so si v preteklih letih z izjemnimi predstavami ustvarili ime v nogometnem svetu, pa je teh iz iger v igre manj. Razlog za to je pred začetkom 33. poletnih olimpijskih iger dobro ubesedil francoski selektor Thierry Henry. "Toliko zavrnitev sem nazadnje prejel na fakulteti. Tukaj ne pride niti do pogajanj. Prideš tja, vprašaš, rečejo ne in odideš," je povedal o pogovorih s klubi o nastopu njihovih nogometašev na olimpijskih igrah.

Thierry Henry na olimpijskih igrah v Parizu. FOTO: AP