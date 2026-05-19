Nogomet

Številni zvezdniki ostali brez vozovnice za svetovno prvenstvo

Ljubljana, 19. 05. 2026 11.24 pred 39 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M.
Joao Pedro je Chelseaju zagotovil tri točke.

Nogometne reprezentance, ki bodo letos nastopale na svetovnem prvenstvu, so sporočile imena igralcev, ki bodo tam branili njihove barve. Na račun peklenske konkurence je pri Braziliji denimo odpadel Joao Pedro, pri Franciji pa Eduardo Camavinga.

Ancelotti pozabil na Chelsea

Ogromno število nogometnih navdušencev je v ponedeljek zvečer razveselil brazilski selektor Carlo Ancelotti, ko je ob branju spiska nogometašev, ki bodo odpotovali na svetovno prvenstvo, izgovoril ime Neymar Junior. Ko je prebral vseh 26 imen, pa se je pri mnogih pojavilo isto vprašanje – kje je Joao Pedro?

Najkoristnejši igralec Chelseaja v letošnji sezoni je ostal brez vpoklica v reprezentanco, za katero je sicer odigral osem obračunov. "Vedno sem se trudil dati vse od sebe, na žalost pa sanj, da bi svojo državo zastopal na svetovnem prvenstvu, ni bilo mogoče uresničiti. To je del nogometa, vsem, ki bodo tam, želim veliko sreče, sam pa bom le eden od navijačev, ki bodo upali na šesti brazilski naslov," je svoje misli strnil Pedro.

Joao Pedro
Joao Pedro
FOTO: AP

Poleg njega letos poleti brazilskega dresa ne bosta oblekla niti njegova klubska soigralca Estevao in Andrey Santos, brez vpoklica je ostal tudi legendarni branilec Thiago Silva, pa tudi Richarlison, ki je na velikih turnirjih v preteklosti že navduševal v brazilski izbrani vrsti. "Žal mi je igralcev, ki so ostali brez vpoklica, kot na primer Joao Pedro. Svoje priložnosti bodo imeli v prihodnosti," je povedal Ancelotti.

Francija brez izjemnih vezistov

Že nekaj dni pred tem je seznam igralcev objavila Francija, tudi njen selektor Didier Deschamps pa je poskrbel za nekaj presenečenj. Ta je na spisek 26 nogometašev uvrstil zgolj pet vezistov, posledično pa bo doma ostalo veliko odličnih igralcev sredine igrišča.

Eduardo Camavinga
Eduardo Camavinga
FOTO: AP

Največji šok je dejstvo, da med reprezentanti ni zvezdnika Real Madrida Eduarda Camavinge, čez lužo pa ne bo odpotoval niti Khephren Thuram, sicer nogometaš Juventusa. Brez vpoklica je ostal tudi njegov klubski soigralec Pierre Kalulu, na račun izjemne konkurence v napadu pa bo svetovno prvenstvo po televiziji gledal tudi talentirani Eli Kroupi, ki je v tej sezoni Premier lige dosegel 12 zadetkov.

Ostale favorizirane reprezentance še čakajo

Sezname morajo izbrane vrste sporočiti do začetka junija, tako da še veliko nogometnih zvez omenjene poteze ni naredilo. Jasno je, da nas čaka še veliko presenečenj, saj še ni jasno, kateri nogometaši bodo igrali za Španijo, Argentino, Anglijo, Portugalsko, Nemčijo in nekatere ostale reprezentance, ki se bodo borile za najvišja mesta.

nogomet svetovno prvenstvo brazilija francija

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
annonymo95
19. 05. 2026 12.03
Joaa xxxdra pustis doma in namesto njega vzames Endricka hahahahahahaha čingum majster sam sebe ustrelu v koleno. Kot ferrari proti golf dvojki
Odgovori
0 0
Kolllerik
19. 05. 2026 12.00
Morda bi se v štabu Barco morali zamislit nad tem, zakaj Pedro in Roony nista dobila vozovnic za Mundial
Odgovori
0 0
