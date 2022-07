Štiri dni pred porodom zapustil partnerko, a ji ob porodu stal ob strani

To je prvi otrok za Ederja Militaa, ki je z Real Madridom pred mesecem in pol osvojil Ligo prvakov v zloglasnem pariškem finalu, kjer je z 1:0 po golu Viniciusa Juniorja padel Liverpool. Eder Militao je odigral celotno tekmo in se z Realom veselil dvojne krone (La Lige in Lige prvakov), a razlogov za veselje mu to poletje ne manjka: zdaj je namreč pozdravil še rojstvo hčerke Cecilie, kar je delil skupaj s svojimi sledilci na Twitterju. "Dobrodošla, Cecilia, hčerka moja," je zapisal Brazilec.