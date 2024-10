Štiri Lige prvakov in svetovno prvenstvo je osvojil 'na enem kolenu'

"Levo koleno je že od leta 2013 nosilo breme desnega. Z njim sem našel ravnovesje v neravnovesju. Torej če mi levo koleno pove, da ima dovolj, mu moram prisluhniti. Od svojega 20. leta starosti sem igral z Damoklejevim mečem, ki je visel nad mojim desnim kolenom. Obvladovanje pritiska, poznavanje svojega telesa, zavedanje, kdaj naj pritisnem na stroj, sem odlično obvladal," je svojo dolgo bitko s poškodbami opisal Varane, ki je težave z levim kolenom prvič začutil leta 2021.

"V zadnjih treh letih sem imel poškodovano zgolj levo koleno. Desno koleno je postalo močno, a manj gibljivo in levo koleno je opravljalo vse naloge, ko sta bili potrebni moč in hitrost. Fizično me je ta poškodba vrgla nazaj v spiralo in ravnovesje med žrtvovanjem in užitkom ni več bilo uravnoteženo. Sem strasten, obseden z uspešnostjo in ne ustreza mi, če se nečemu ne morem posvetiti 100-odstotno," je svoje bitke opisal nekdanji francoski reprezentant, ki je v dresu Reala zaigral na 360 tekmah.

Kljub koncu profesionalne nogometne kariere pa v Comu še ni rekel zadnje besede. S trenerjem in delnim lastnikom Cescom Fabregasom sta se zelo povezala in Varane bo v prihodnje ostal strokovni sodelavec in svetovalec v klubu.