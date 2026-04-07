Nogomet

Bo Kane zablestel na najvišji ravni in ali bo Gyökeres rešil Arteto?

Ljubljana, 07. 04. 2026 11.37 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.D.
Harry Kane in Victor Gyökeres

Od zdaj naprej bodo vsak strel, podaja, obramba in prekršek še toliko bolj pomembni. Prostora za napake v četrtfinalu Lige prvakov preprosto ni več. Izpad iz najprestižnejšega klubskega nogometnega tekmovanja na svetu ne bo edina posledica pri nekaterih poražencih. Številni klubi, njihovi trenerji in nogometaši so pod velikim pritiskom, ki bi postal neznosen v primeru poraza. Prenos obračuna Real Madrid - Bayern München se na Kanalu A in VOYO začne ob 20.30.

Bo Harry Kane zablestel na najvišji ravni?

Spopad velikanov evropskega nogometa. Bayern in Real Madrid sta največje klubsko tekmovanje skupaj osvojila kar 21-krat. Bayernu je to zadnjič uspelo pred šestimi leti. Od takrat so Bavarci svojo pot v Ligi prvakov štirikrat zaključili v četrtfinalu, leta 2024 so se prebili do polfinala. To je bila tudi prva sezona, v kateri je dres nemškega velikana nosil Harry Kane, ki že leta blesti. Angleški stroj za zabijanje golov je v tej sezoni v dresu Bayerna na 40 tekmah zabil neverjetnih 48 golov.

FOTO: Profimedia

Še bolj neverjeten podatek je njegovih 133 golov na 136 tekmah v dresu Bayerna oziroma gol vsakih 83 minut, ki jih je na zelenicah preživel v dresu Bavarcev. Pred tem je pri Tottenhamu zabil 280 golov na 435 tekmah. V zgodovini Premier League je več golov od njegovih 213 zabil le legendarni Alan Shearer. Skratka, Kane je izjemen napadalec, ki je nevaren proti vsaki obrambi. Kljub vsem svojim dosežkom pa preseneča dejstvo, da je bil 32-letnik v svoji bogati karieri na vsakoletnih glasovanjih za najboljšega nogometaša na svetu Balon d'Or najvišje uvrščen na 10. mesto.

Preberi še Bayern na Bernabeu v vlogi favorita, a Reala nikoli ne gre odpisati

Če so mu novinarji in ljubitelji nogometa pri Tottenhamu razumljivo odpuščali pomanjkanje lovorik, pa je pri Bayernu stanje popolnoma drugačno. Anglež je v tej sezoni najbolj konsistenten napadalec na svetu, v Ligi prvakov je na devetih tekmah zabil 10 golov. Po vseh objektivnih merilih bi moral leto končati občutno višje na lestvici glasov za Balon d'Or, pomembno vlogo pri izbiri najboljšega na svetu pa bo odigralo tudi poletno svetovno prvenstvo, kjer bi se Anglija morala boriti za najvišja mesta. Kanova kandidatura pa se začne že nocoj proti Bayernu.

Gyökeres se vrača v mesto, kjer je blestel, Arteta pa je pod vse večjim pritiskom

Pred lanskim poletjem je bila nogometna tržnica prenasičena z vrhunskimi napadalci, ki so želeli zamenjati klube. Med njimi sta bila tudi naš Benjamin Šeško in Victor Gyökeres. Arsenal se je po poročanju otoških medijev zelo zanimal za oba, na koncu pa so se Londončani odločili za Šveda in zanj Sportingu odšteli kar 67 milijonov evrov. Gyökeres je v dresu Sportinga zabil 97 golov na 102 tekmah, pri Arsenalu pa za zdaj ne blesti v enaki meri. V Ligi prvakov je zabil štiri gole na osmih tekmah. V Premier League pa je le enega od 11 golov zabil moštvu (Everton), ki trenutno zaseda mesto v zgornjem delu lestvice.

Viktor Gyökeres je Švedsko s štirimi goli na dveh tekmah dodatnih kvalifikacij popeljal na svetovno prvenstvo
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Šved je med minulim reprezentančnim odmorom na dveh tekmah dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo zabil kar štiri gole, zadnji je bil odločilni na tekmi s Poljsko. Gol je zabil tudi na prvi tekmi po povratku v London, a na žalost navijačev Arsenala njegov zadetek proti Southamptonu v pokalnem tekmovanju ni preprečil drugega zaporednega bolečega poraza in izpada iz dveh tekmovanj, potem ko je Arsenal izgubil v finalu ligaškega pokala proti Manchester Cityju.

Preberi še Bizarne metode Artete na treningu Arsenala

Trener Arsenala Mikel Arteta je po letih bližnjih srečanj z osvojitvijo angleškega prvenstva letos zelo blizu velikega uspeha in prvega naslova po letu 2004. Arsenal ima na vrhu Premier League devet točk prednosti pred Cityjem, ki je odigral tekmo manj. V Ligi prvakov so Topničarji zmagali na devetih od desetih tekem, v vseh tekmovanjih pa so izgubili na zgolj petih od 51 tekem. Kljub temu novinarji, navijači in nekdanji nogometaši vseskozi namigujejo na to, da bo Arsenal ponovno našel način, kako po odličnih obetih izgubiti v vseh tekmovanjih. Tretji zaporedni poraz bi poskrbel za še večji pritisk na Španca, ki bi v primeru nove sezone brez lovorik lahko ostal brez službe v klubu, ki je pod njegovim vodstvom občutno napredoval.

Vprašanje, ki italijanski nogomet spravlja v zadrego

