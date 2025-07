Štirikratna najboljša strelka sezone po novem v Fazaneriji

Ana Milović je vrsto let igrala za Olimpijo.

Ana Milović (letnik 2001) si je v Sloveniji v dresu ŽNK Olimpija prislužila sloves ene najbolj učinkovitih napadalk v zadnjih letih. V dresu Olimpije je tako v 114 tekmah zabila kar 277 zadetkov. V štirih zaporednih sezonah, od 2019/20 do 2022/23 je bila najboljša strelka prvenstva, najbolj impresivna je bila sezona 2021/22, ko se je podpisala kar pod 66 zadetkov. V zadnji sezoni je nosila dres Slavie iz Prage, danes pa je zaključila svoj prestop v Fazanerijo. Ana Milović je tudi redna reprezentantka Slovenije, za katero je doslej zbrala 32 nastopov.

Iz ljubljanske Olimpije pa se v Fazanerijo selita Sara Nemet (1998) in Elena Paneska (2002). Sara Nemet se, kot poroča uradna spletna stran kluba, po štirih sezonah v Ljubljani vrača domov, kjer bo s svojimi izkušnjami v pomoč nogometašicam, ki prihajajo v člansko ekipo. Doslej je Sara na prvoligaški sceni zbrala že 158 nastopov, še sedemnajst nastopov je dodala v pokalnem tekmovanju.

Elena Paneska, sicer reprezentantka Makedonije, je v lanski sezoni v dresu Olimpije zbrala 18 nastopov in ob tem dodala dva zadetka, v Fazaneriji pa bo okrepila konkurenco na levem bočnem položaju. "Izjemno vesela sem, da sem prišla v Fazanerijo, želim si igranja v Evropi in upam, da bomo s soigralkami prišle čim dlje. Seveda, želja je, da zaigramo v skupinskem delu katerega od evropskih tekmovanj. Ekipo poznam, delamo dobro in verjamem, da nam bo uspelo pri uresničevanju naših ciljev," je za uradno klubsko spletno stran dejala Ana Milović.