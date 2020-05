Štirje nogometaši Seville kršili pravila karantene in pripravili zabavo na vrtu

Španska vlada je včeraj prižgala zeleno luč za nadaljevanje prvenstva, ki naj bi se začelo okoli 8. junija, dovolila treninge, a vseeno dodala nekaj ukrepov. Druženje na zabavah več ljudi je še vedno prepovedano, a tega se niso držali nogometaši Seville Lucas Ocampos , Franco Vazquez , Luuk de Jong in Ever Banega . Žena slednjega je fotografije delila na družbenih omrežjih, jih nato tudi hitro zbrisala, a vseeno prepozno. Kot poročajo mediji, bi vodstvo španske lige lahko kaznovalo tako klub kot igralce.

Nogometaši so se za nespametno vedenje že opravičili. "To je bila napaka, za katero se iskreno opravičujem," je zapisal Franco Vazquez. "Opravičujem se vsem, ki ste se ob tem počutili užaljene zaradi tega, kar se je zgodilo včeraj. To se ne bo več ponovilo. Želimo si, da se tekmovanje čimprej vrne. Želimo si le igrati," pa je dodalLuuk de Jong. To je sicer prvi primer kršenja karantene pri španskih nogometaših, več je bilo tega v Angliji in Nemčiji.