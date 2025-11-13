Svetli način
Nogomet

V Novi Gorici se ni proslavil, zdaj (presenetljivo) na klopi Partizana

Beograd, 13. 11. 2025 18.04

Nenad Stojaković je novi trener nogometašev Partizana. 45-letni nekdanji igralec beograjskega velikana, letos pa do zdaj trener Teleoptika, je na klopi črno-belih zamenjal Srđana Blagojevića, ki ga je klub odpustil. Stojaković je lani vodil nogometaše Gorice v drugi slovenski ligi, a ni izpolnil ciljev.

Nenad Stojaković bo kot glavni trener Partizana debitiral po reprezentančnem premoru, ko bodo črno-beli gostili Železničar. Pri Partizanu naj bi ostal do konca sezone, nato pa bo klub na odgovorno mesto imenoval tujega trenerja – verjetno Španca, kot je v podkastu "2x45" namignil podpredsednik kluba Predrag Mijatović.

Prav na njegovo pobudo je bil tudi imenovan Stojaković, Partizan pa se je po poročanju srbskih medijev zanimal tudi za slovenskega trenerja in nekdanjega igralca tega kluba Darka Milanića.

Stojaković je kot igralec nastopal za Partizan, Rad, Banat, Radnički Kragujevac in Smederevo, v tujini pa za PAOK, iranski Shirin, Honved ter klub iz Vietnama. Trenersko pot je začel kot pomočnik Radomira Kokovića v Voždovcu – in prav usoda je hotela, da bo Koković njegov prvi tekmec, saj vodi Železničar.

Kasneje je deloval v mlajših selekcijah Partizana, s katerim je osvojil naslov mladinskega prvaka Srbije, nato pa se je preizkusil tudi v Sloveniji, kjer je na klopi Gorice vodil 28 tekem, preden je dobil priložnost v Teleoptiku. Teleoptik je zapustil na prvem mestu tretje srbske lige, brez poraza v uvodnih 12 krogih, z ambicijo, da klub popelje nazaj v drugo ligo.

Po odhodu Srđana Blagojevića sta Partizan na tekmah proti Javorju in Novemu Pazarju vodila Marko Jovanović ter Đorđije Ćetković, ki sta zbrala dve zmagi. Partizan ima na vrhu lestvice dve točki naskoka pred Crveno zvezdo, ki je odigrala eno tekmo manj.

