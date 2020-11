Stojanović: Poskušali bomo narediti vse, da se uvrstimo na SP

Slovenska nogometna reprezentanca je končala nastope v drugi izvedbi Lige narodov. Iz lige C si je zagotovila napredovanje v ligo B in jo posledično čakajo boji z boljšimi tekmeci, poleg tega se jim obeta nastop v dodatnih kvalifikacijah za preboj na svetovno prvenstvo. Jasmin Kurtić in Petar Stojanović izpostavljata karakter moštva in dobro "kemijo" med igralci.

"Če gledamo celoten izkupiček, smo lahko zadovoljni, ampak moramo razmišljati tudi za naprej, ne smemo se tu ustaviti. Smo res prava ekipa, to nas vleče naprej in tako mora biti tudi v prihodnje. Napredujemo pa lahko na vseh področjih. Če bomo pravi, lahko nekaj naredimo," je povedal izkušeni Jasmin Kurtić. Bočni branilec Petar Stojanović je izpostavil karakter ekipe. Pravi, da na to zagotovo vplivajo tudi sami rezultati. "Tudi v kvalifikacijah za EP smo pokazali karakter na nekaterih tekmah, predvsem doma z Avstrijo, Poljsko, Izraelom, ampak je malo zmanjkalo. Videli pa smo, da se lahko kosamo. Konec koncev pa je glede tega karakterja ekipe najbolj pomembno to, da smo prijatelji tudi zunaj igrišča," je povedal član zagrebškega Dinama. Na igrišču pa se je Slovenija predstavila kot "pragmatična". "Mogoče so ljudje včasih pričakovali bolj privlačen nogomet, ampak s tem smo pokazali, da smo igrali na rezultat. Svoje cilje smo dosegli, malokdo se lahko pohvali s takšno statistiko. Zadovoljen sem s tem, kako smo bili videti v tej Ligi narodov,"je še dodal Stojanović. Tudi on bo 7. decembra spremljal žreb skupin za SP, ko bo zelo napeto: "Vemo, da ne bo slabih reprezentanc. Poskušali pa bomo narediti vse, da se uvrstimo na SP." PREBERI ŠE Kek: Postavili smo temelje, Slovenijo smo spomnili, da je nogomet še tu Kot že omenjeno, bo Slovenija v četrtem bobnu, katera od ekip bo v katerem bobnu, bo dokončno odločilo stanje na lestvici Mednarodne nogometne zveze 26. novembra. Petinpetdeset članic Evropske nogometne zveze se bo med marcem in novembrom 2021 potegovalo za 13 mest. Deset jih bo pripadlo zmagovalcem skupin, zadnje tri pa bodo določile dodatne kvalifikacije, v katerih bo deset drugouvrščenih iz kvalifikacij ter dve najboljši zmagovalki skupin iz Lige narodov, ki si ne bosta zagotovili prvega ali drugega mesta v kvalifikacijskih skupinah. Pred Slovenijo so v tem pogledu v Ligi narodov Francija, Belgija, Italija, Španija, Wales, Avstrija, Češka in Madžarska. Da bi Slovenija imela zagotovljene dodatne kvalifikacije prek Lige narodov, se mora torej iz rednih kvalifikacij na SP ali v dodatne kvalifikacije prebiti vsaj sedem od naštetih reprezentanc. Naslednja Liga narodov bo verjetno leta 2022, v njej bodo ob Sloveniji še BiH, Islandija, Švedska, Švica, Norveška, Romunija, Škotska, Izrael, Rusija, Srbija, Finska, Irska, Črna gora, Armenija in Albanija. icon-expand Petar Stojanović in Kostas Tsimikas FOTO: AP