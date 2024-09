Stojanović: Ekipa je mentalno zelo zdrava, pripravljeni smo na vse

Nocoj se bodo slovenski nogometaši v Stožicah v drugem krogu Lige narodov pomerili s Kazahstanom, kjer bodo nastopili v vlogi favorita. Kljub temu pa bo potrebna previdnost, saj so Kazahstanci že novembra v Ljubljani pokazali, da so trd nasprotnik, to pa so potrdili tudi v prvem krogu, ko so remizirali z Norveško (0:0).

"Zagotovo nas čaka še ena težka tekma proti dobremu nasprotniku. Marsikdo si verjetno misli, da bi z njimi morali opraviti z lahkoto, ampak temu ni tako," je pred tekmo dejal Petar Stojanović. Slovenija, ki v letošnjem letu še ni okusila poraza, se je s Kazahstanci pomerila že v preteklih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Tako v Astani kot tudi v Ljubljani so Slovenci slavili z 2:1, slovenski javnosti pa se je v spomin vtisnila predvsem tekma v Stožicah, na kateri si je Slovenija zagotovila preboj na Euro v Nemčiji.

Predogled Slovenija - Kazahstan FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Vemo, da je bila novembra težka tekma, svojo kakovost pa so znova dokazali proti Norvežanom. Imajo novega selektorja, ki je vnesel novo energijo in dodatno željo po dokazovanju. Čaka nas težka tekma, ampak pripravljeni smo in želimo si zmage. Naredili bomo vse, da pridemo do tega cilja," dodaja Stojanović. Kazahstan je v prvem krogu nekoliko presenetil in remiziral z Norveško, ki v svojih vrstah premore zvezdnika kot sta Erling Haaland in Martin Odegaard. Slovenci so četrto izvedbo Lige narodov prav tako odprli z remijem proti Avstriji.

"Opravili smo analizo, tako kot vselej. Pogledali smo si dobre in slabe lastnosti. Mislim, da lahko tekmo z Avstrijo gledamo s pozitivne plati. Bilo je precej dobrih trenutkov, kljub temu, da smo nekaj časa trpeli, ampak to je normalno, saj smo igrali proti vrhunskemu nasprotniku. Če bi nekoliko bolje izkoristili nekatere priložnosti pa bi lahko prišli tudi do zmage. Potem se ne bi govorilo, da smo mogoče odigrali malce slabšo tekmo, ampak sam se s tem ne strinjam," se je na tekmo s severnimi sosedi znova ozrl 28-letni Stojanović, ki ima v slovenski izbrani vrsti eno izmed najvidnejših vlog in je težko nadomestljiv.

Petar Stojanović na tekmi Slovenija – Avstrija FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Novopečeni član Salernitane ob tem dodaja: "Pozitivno je, da še enkrat več nismo izgubili. Pokazali smo, da lahko igramo proti vsaki reprezentanci, a vseeno moramo dati nocoj še nekaj več, če želimo zmagati." Zgodovinski uspeh na evropskem prvenstvu Slovencem ni stopil v glavo Slovenija se je na prvenstvu stare celine prebila v osmino finala, kjer je dolgih 120 minut ohranila prazno mrežo proti zvezdniški ekipi Portugalske. Varovancev Matjaža Keka niso uspeli premagati niti Angleži, Danci ali Srbi. A kljub vsemu slovenski nogometaši po besedah Stojanovića ostajajo na realnih tleh.

Bruno Fernandes in Petar Stojanović FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Mentaliteto smo spremenili takoj, ko smo prišli sem. Zavedamo se kaj nas čaka naprej. Od stare slave se ne more živeti. Vse kar je za nami je lepo zapisano in ni več v naših glavah. Če hočemo živeti sanje, ki smo jih živeli, moramo nadaljevati s pristopom kot je bil pred evropskim prvenstvom in na njem. Ta ekipa je mentalno zelo zdrava in pripravljeni smo na vse, kar nas čaka. Svoje principe imamo vedno enake."

Stojanović, ki je svojo člansko kariero pričel pri Mariboru, se zaveda, da bodo s soigralci morali na trenutke trpeti tudi proti Kazahstanu, pa čeprav je njihova ekipa na nogometnem tržišču skoraj osemkrat vrednejša od kazahstanske. "Res je, da ti nekatere ekipe na igrišču dopučajo igro, nekatere ne. Verjamem, da bomo tudi tokrat morali trpeti, ampak to počnejo vse vrhunske ekipe. Ne gre pričakovati, da bomo vseh 90 minut mi imeli žogo in z lahkoto prihajali do priložnosti. Seveda, želeli bomo vsiliti svojo igro, da se bodo morali oni prilagoditi na naš sistem, ampak na igrišču vselej ni tako kot si zamisliš v teoriji," pravi 28-letnik, ki se pri slovenski reprezentanci najbolje znajde na desni strani zvezne linije.