Stojanović: Ekipni duh nas vleče naprej

"Res je, ta pozitivni duh v naši garderobi nas vleče naprej. To je zasluga tudi selektorja in njegovega strokovnega vodstva. In verjemite, da tega ne mislimo kar tako opustiti. Veseli me, da iz tekme v tekmo napredujemo in da se nismo ustavili po odličnih lanskih kvalifikacijah in izjemnem evropskem prvenstvu. To kaže na kakovost te reprezentance in upam, da se bo ta trend pozitivnih rezultatov nadaljeval še naprej," pravi Stojanović, ki je bil vesel dosežka reprezentančnega kolega iz napadalnih vrst Benjamina Šeška.

"To je normalno pri napadalcih. Včasih izkoristiš vsako priložnost, včasih ne. Šeško dokazuje, da se je razvil v vrhunskega napadalca, in mu ob tej priložnosti čestitam za "hat-trick" proti Kazahstanu. S tem dosežkom nam je močno pomagal na poti do želene zmage. Naj samo tako nadaljuje," še dodaja 29-letni Ljubljančan.