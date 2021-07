Stojanović iz zagrebškega Dinama v Serie B

Petar Stojanović je za Dinamo igral pet let in pol in kot desni bočni branilec dosegel dva zadetka na 187 uradnih tekmah. Z Dinamom je osvojil devet lovorik, in sicer pokal in prvenstvo v letih 2016, 2018 in 2021, prvenstvo 2019 in 2020 ter superpokal 2019. Igral je tudi v ligi prvakov v sezonah 2016/17 in 2019/20 ter bil del zgodovinske Dinamove uvrstitve v osmino finala evropske lige 2018/19 in četrtfinale 2020/21.

Stojanović, nekdanji igralec Maribora, je četrti v Dinamovi zgodovini po številu evropskih nastopov z 48 tekmami. To mesto si deli z Edinom Mujčinom in Mihaelom Mikićem. Pred njimi so Arijan Ademi s 86 tekmami, Sammir s 76 in Milan Badelj z 52.

"Dragi Petar, hvala ti za lepih pet let in pol. Srečno v nadaljevanju kariere," so se od Slovenca poslovili na Dinamovi spletni strani.