Stojanović na klopi Želje le štiri tekme

Željezničar je pod vodstvom Slaviše Stojanovića izgubil vse tri tekme v prvenstvu, napredoval pa v četrtfinale pokalnega tekmovanja. Nazadnje je sarajevski klub v gosteh izgubil proti Veležu iz Mostarja, na lestvici pa zaseda šesto mesto s 25 točkami. Na vrhu je Borac iz Banjaluke s 50 točkami po 22 odigranih tekmah.

Slabi nastopi v prvenstvu so botrovali kriznemu pogovoru med 56-letnega Stojanovićem in vodstvom kluba, po katerem je to sporočilo, da so sporazumno prekinili pogodbo s slovenskim trenerjem. Stojanović je v karieri vodil slovensko (2011-2012) in latvijsko reprezentanco (2019-2020), v klubskem nogometu pa je bil ob Kopru v domovini še trener Domžal, Celja, Slovana in Ivančne Gorice. Z Domžalami je bil dvakrat državni prvak.

V tujini je vodil srbsko Crveno zvezdo, s katero je osvojil naslov srbskih prvakov, belgijski Lierse, latvijsko Rigo ter v dveh obdobjih bolgarski Levski, nazadnje je tam deloval tudi pred prihodom v Koper marca lani. Na Kitajskem je leta 2016 za nekaj mesecev sedel na klopi Changchun Yataia.

Stojanović je pred službo v Sarajevu ekipo Kopra vodil na 29 tekmah ter zabeležil 15 zmag ter po sedem porazov in neodločenih izidov. Od klopi primorske zasedbe se je poslovil oktobra lani.