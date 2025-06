Stojanović okrepil Legio iz Varšave

Z Dinamom iz Zagreba je petkrat osvojil naslov prvaka ter igral v Ligi prvakov in Ligi Evropa. Kot igralec Maribora je z ekipo štirikrat stal na najvišji stopnički. V zadnjih letih je igral Italiji, v Serie A in Serie B, kot igralec Empolija, Sampdorie ter Salernitane. V prejšnji sezoni je odigral 29 tekem v drugi ligi v Italiji.

"Legia je bila zame očitna izbira. To je odličen klub z zgodovino in impresivnimi navijači. Nisem rabil dvakrat pomisliti, preden sem se pridružil ekipi," je ob podpisu pogodbe s poljsko Legio povedal Stojanović.

"Vesel sem, da sem tukaj. Igral sem v klubih, kjer je bil velik pritisk na rezultate. Mislim, da bo v Varšavi enako in sem pripravljen na to. Najboljši del moje kariere je bilo zagotovo igranje v reprezentanci, še posebej na zadnjem Euru. Imam izkušnje v Serie A, vendar je vsak klub drugačen. Legia bo zagotovo ena najboljših ekip v moji karieri. Želim vanjo vnesti značaj. Želim igrati vsako tekmo, vsak trening do maksimuma. Vem, da so navijači odlični in cenijo, ko igralci dajo vse od sebe," je še dejal Stojanović.