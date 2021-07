Stojanović po petih letih zapušča Dinamo

Ljubljančan Petar Stojanović se je iz Maribora v hrvaško prestolnico preselil pred petimi leti. V tem obdobju je dolgoletni slovenski reprezentančni branilec z modrimi dosegel nekaj odmevnih rezultatov; s prebojem v četrtfinale Lige Evropa in v predlanski sezoni v elitni Ligi prvakov, ko je varovancem tedanjega trenerja Nenada Bjelice zmanjkalo zelo malo, da bi se v skupini z Atalanto našega Josipa Iličića, Šahtarjem iz Donjecka in Manchester Cityjem veselili uvrstitve v izločilne boje, z odličnimi igrami opozoril nase do te mere, da so na njegov naslov začele prihajati konkretnejše ponudbe. A očitno nobena ni bila tako mikavna, da bi nekdanji član vijoličastih že prej zapustil Zagreb.