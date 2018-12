Stojanović z Latvijo proti Keku in Sloveniji? Zadnjih nekaj dni je bilo prav turbulentnih ...

Slaviša Stojanović je pred sezono na klopi bolgarskega prvoligaša, ki ima kar 26 naslovov državnega prvaka, lansko sezono pa je končal na tretjem mestu prvenstvene razpredelnice, nasledil Italijana Delia Rossija. Sezono je začel fantastično, s klubom dolgo časa držal prvo mesto, v končnici jesenskega dela pa je Levski močno "padel", tako da so se pojavila namigovanja, da so dnevi v Sofiji za 49-letnega Ljubljančana šteti. "Zaenkrat sem trdno v sedlu, imam veljavno pogodbo. Latvija? Lahko rečem le to, da so bili zadnji dnevi turbulentni, a kaj več ne želim komentirati, saj sem še vedno uradno trener v Bolgariji," je novinarju 24UR Ervinu Čurliču v obsežnem pogovoru med drugim zaupal nekdanji slovenski selektor.