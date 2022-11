Stojanović: Trenutno je okrog nas zares dobra atmosfera

"Gre za pripravljalni tekmi, to je zadnji zbor pred začetkom marčevskih kvalifikacij. Prvi cilj in namen vsega tega je odigrati dve dobri tekmi s pozitivnim izidom in poskušati še kaj, kar bi nam lahko prišlo prav pred glavnim ciljem, to je začetek kvalifikacij za EP," je pred dnevi na novinarski konferenci dejal Matjaž Kek .

"Ja, gre za zadnjo akcijo pred tistim, kot vemo, kaj nas čaka. Pričakujemo, da bomo odigrali dve dobri tekmi, obe tekmi seveda želimo zmagati. Ne bomo pa toliko osredotočeni na sam rezultat, kot bomo na tiste taktične zadeve, ki so pomembne. Da bomo pripravljeni potem za naprej, na vse, kar nas čaka. Komaj sem čakal, da se vrnem v reprezentanco, tako kot tudi vedno do sedaj. Trenutno se je naredila neka zares dobra atmosfera okoli nas. Z dobrimi rezultati je razumljivo tudi vzdušje boljše in samo upam, da se bo vse skupaj tudi nadaljevalo. Zato si želimo dveh dobrih tekem, da ostanemo pozitivni in da to energijo prenesemo še naprej," je povedal Petar Stojanović. V nadaljevanju je pokomentiral tudi žreb skupine kvalifikacij, v kateri se bodo borili Slovenci. "Ja, vedno je lahko bolje ali pa pač še slabše. Mislim, da kar se tiče žreba, smo lahko zadovoljni, toda predvsem moramo ostati ponižni. Želimo si seveda tega prvenstva in vse bomo naredili za to. Moramo pristopati tekmo po tekmo in spoštovati nasprotnika. Na igrišču pa pokazati, da se nikogar ne bojimo." Izbranci Matjaža Keka bodo uvodno tekmo igrali 23. marca 2023 v gosteh pri Kazahstanu. Tri dni zatem bodo Slovenci gostili San Marino.