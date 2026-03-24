Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Stojanović odkrito o trenutni situaciji: Najtežji trenutki moje kariere

Brdo pri Kranju, 24. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
Anže Mlakar J.L.
Petar Stojanović

"Zelo sem vesel, da sem tukaj," je ob začetku priprav slovenske nogometne reprezentance povedal Petar Stojanović. Trenutno nosi dres poljske Legie, ki se bori za obstanek med elito, medtem ko se 30-letni Slovenec bori za minute na igrišču. "Zame je trenutna situacija najhujša v moji karieri," priznava priljubljeni Peki.

Slovenski nogometaši so po lanskem novembru ponovno skupaj. Takrat so se končale njihove sanje o uvrstitvi na svetovno prvenstvo, januar je prinesel spremembo selektorja, marec pa težko pričakovan reprezentančni zbor. "Dolgo nismo bili skupaj. Kljub temu, da smo veliko v kontaktu, smo se že pogrešali. Lepo je zadihati slovenski zrak, že ko sedeš na letalo, je občutek pozitiven," v uvodnih besedah pred predstavniki sedme sile navdušenja nad vrnitvijo v domovino ni skrival Petar Stojanović.

Povsem razumljivo, saj so za njim težki dnevi, tedni in meseci. 30-letni Slovenec, ki odlično operira na kateremkoli položaju desne strani nogometnega igrišča, je pred začetkom sezone zapustil Italijo in oblekel dres največjega poljskega kluba. A varšavska Legia je v tej sezoni daleč od tega. Sezono v Konferenčni ligi je sklenila že po ligaški fazi, po polovici prvenstvene sezone pa bivala v coni izpada, izenačena z zadnjo ekipo lige.

Sledila je sprememba na trenerskem stolčku, katerega je zasedel 51-letni domačin Marek Papszun. Ta naj bi slovenskemu reprezentantu povedal, da nanj ne računa, povezovalo se ga je s prestopom v turški Kayserispor, mnenje trenerja pa se je pred prestopnim rokom, ki na Poljskem traja od 25. januarja do 25. februarja, spremenilo.

Petar Stojanović
FOTO: Profimedia

Stojanović je prvo tekmo po zimskem premoru začel od prve minute, to pa so bile hkrati (zaenkrat) njegove zadnje minute v dresu 15-kratnega poljskega prvaka. Papszun si je namreč ponovno premislil in se odločil, da Slovenec ni v njegovih načrtih. "Zame je trenutna situacija najhujša v moji karieri. Ne bi rad preveč govoril o tem, ker imam z njimi dolgoročno pogodbo. Imam veliko za govoriti, ampak bom raje tiho," je iskreno povedal Stojanović, ki je lani z Legio podpisal sodelovanje do konca sezone 2027/28.

Petar Stojanović
FOTO: Luka Kotnik

Kljub težavam na klubski ravni pa obljublja, da to ne bo vplivalo na njegov odnos do reprezentančnega dresa. "Zelo sem vesel, da sem tukaj, ker to potrebujem. Situacija v klubu zame ni pomembna, kar se tiče reprezentance. Želja in motivacija na treningih in tekmah sta vedno enaki," pravi 71-kratni slovenski reprezentant, ki bo s soigralci v prihodnje igral pod taktirko Boštjana Cesarja. "Strokovni štab je zelo profesionalen. Ko prideš v garderobo, je lepo napisano, kaj nas čaka na treningu. S selektorjem smo že sodelovali, saj je bil pomočnik trenerja, tako da se dobro poznamo. Z njihove strani bo sigurno vse na vrhunskem nivoju, ostalo pa je na nas, igralcih," je še dodal Stojanović.

Slovenci bodo prvo pripravljalno tekmo odigrali 28. marca ob 18. uri v Budimpešti proti Madžarski. Tri dni pozneje jih ob enakem času v Podgorici čaka še tekma s Črno goro. Madžarska je sicer 41. na svetovni Fifini lestvici, Slovenija je 57., Črna gora pa 82.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
24. 03. 2026 08.38
Pero vse najboljše, sam da oseba ki sedi na klopi je v začetni enajsterici reprezentance🤦 Nezaslišano. Kolk v b****je slovenski fuzbal
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599