Stojanović odkrito o trenutni situaciji: Najtežji trenutki moje kariere

Slovenski nogometaši so po lanskem novembru ponovno skupaj. Takrat so se končale njihove sanje o uvrstitvi na svetovno prvenstvo, januar je prinesel spremembo selektorja, marec pa težko pričakovan reprezentančni zbor. "Dolgo nismo bili skupaj. Kljub temu, da smo veliko v kontaktu, smo se že pogrešali. Lepo je zadihati slovenski zrak, že ko sedeš na letalo, je občutek pozitiven," v uvodnih besedah pred predstavniki sedme sile navdušenja nad vrnitvijo v domovino ni skrival Petar Stojanović.

Povsem razumljivo, saj so za njim težki dnevi, tedni in meseci. 30-letni Slovenec, ki odlično operira na kateremkoli položaju desne strani nogometnega igrišča, je pred začetkom sezone zapustil Italijo in oblekel dres največjega poljskega kluba. A varšavska Legia je v tej sezoni daleč od tega. Sezono v Konferenčni ligi je sklenila že po ligaški fazi, po polovici prvenstvene sezone pa bivala v coni izpada, izenačena z zadnjo ekipo lige. Sledila je sprememba na trenerskem stolčku, katerega je zasedel 51-letni domačin Marek Papszun. Ta naj bi slovenskemu reprezentantu povedal, da nanj ne računa, povezovalo se ga je s prestopom v turški Kayserispor, mnenje trenerja pa se je pred prestopnim rokom, ki na Poljskem traja od 25. januarja do 25. februarja, spremenilo.

Petar Stojanović FOTO: Profimedia

Stojanović je prvo tekmo po zimskem premoru začel od prve minute, to pa so bile hkrati (zaenkrat) njegove zadnje minute v dresu 15-kratnega poljskega prvaka. Papszun si je namreč ponovno premislil in se odločil, da Slovenec ni v njegovih načrtih. "Zame je trenutna situacija najhujša v moji karieri. Ne bi rad preveč govoril o tem, ker imam z njimi dolgoročno pogodbo. Imam veliko za govoriti, ampak bom raje tiho," je iskreno povedal Stojanović, ki je lani z Legio podpisal sodelovanje do konca sezone 2027/28.

Petar Stojanović FOTO: Luka Kotnik

Kljub težavam na klubski ravni pa obljublja, da to ne bo vplivalo na njegov odnos do reprezentančnega dresa. "Zelo sem vesel, da sem tukaj, ker to potrebujem. Situacija v klubu zame ni pomembna, kar se tiče reprezentance. Želja in motivacija na treningih in tekmah sta vedno enaki," pravi 71-kratni slovenski reprezentant, ki bo s soigralci v prihodnje igral pod taktirko Boštjana Cesarja. "Strokovni štab je zelo profesionalen. Ko prideš v garderobo, je lepo napisano, kaj nas čaka na treningu. S selektorjem smo že sodelovali, saj je bil pomočnik trenerja, tako da se dobro poznamo. Z njihove strani bo sigurno vse na vrhunskem nivoju, ostalo pa je na nas, igralcih," je še dodal Stojanović.