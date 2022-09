Stojanović: V ekipi ni le Haaland, moramo se osredotočiti na vse igralce

Slovenska nogometna reprezentanca je po ponedeljkovem uvodnem dnevu priprav na tekmi lige narodov z Norveško in Švedsko na Brdu pri Kranju danes pripravljala "bojni načrt" v Stožicah, kjer bo v soboto na sporedu predzadnja tekma v ligi B proti norveški zasedbi z Erlingom Haalandom na čelu.

Prav Erling Haaland bo največja nevarnost za slovensko obrambo, v kateri bo tudi Petar Stojanović, ki pa opozarja, da Norveška vendarle ni le Haaland. "Vemo, da je vrhunski igralec. Poskušali ga bomo zaustaviti, a ne samo njega. V ekipi ni le on, imajo tudi druge kakovostne igralce, tako da se moramo osredotočiti na vse, ne le nanj," je pred današnjim treningom dejal Stojanović in dodal, da norveškega stroja za gole ni treba posebej opisovati.

icon-expand Petar Stojanović FOTO: Damjan Žibert

"Je fizično zelo dober, sposoben zadeti iz vsakega položaja," je vendarle dodal slovenski desni bočni branilec in pripomnil, da gre bržčas za trenutno najboljšega napadalca na svetu. Podobno meni tudi Miha Zajc, ki pa je poudaril, da se Slovenija lahko kosa z Norveško, nenazadnje je junija v Oslu igrala 0:0. "Na prvi tekmi smo pokazali dobro igro, mislim, da so tudi oni videli, da znamo igrati. Resda imajo verjetno trenutno najboljšega napadalca na svetu, ampak ne glede na to se lahko zoperstavimo takemu tekmecu in pričakujem dobro tekmo," je dodal Zajc, ki si želi bolj napadalno predstavo svoje ekipe kot na Norveškem in več golov, saj vendarle igrajo doma.

icon-expand Miha Zajc je že tri leta in pol član turškega Fenerbahčeja. FOTO: AP

Oba sta omenila dobro vzdušje, čeprav je Stojanović dodal, da je okrog reprezentance še vedno nekaj negativne energije, zato so osredotočeni le nase. "Osredotočeni smo nase, vsi, ki delamo na Nogometni zvezi Slovenije in v reprezentanci, dihamo kot eno in verjamem, da bo to enkrat eksplodiralo na pravi način in da se bomo uvrstili na veliko tekmovanje. Smo pa tudi že v enem velikem, smo v ligi B, ki ni ravno taka, kot si ljudje mislijo. Obkroženi smo z velikimi reprezentancami, za zdaj se z njimi dobro borimo in naredili bomo vse, da obstanemo v tej ligi," je povedal Stojanović. Ta se je tudi ozrl na tekmo v Oslu. "Mislim, da smo tam pokazali veliko borbenosti in tudi kakovost. Tudi v drugem polčasu tekme s Srbijo smo pokazali, da lahko naredimo velike stvari," je še dejal Stojanović.

Slovenija je po štirih krogih v skupini B4 na zadnjem mestu. Doslej je zbrala dve točki, eno več ima Švedska, Srbija je pri sedmih, vodilna Norveška pa pri desetih. Prvo mesto vodi v ligo A, zadnje pa v ligo C. Slovenija se je z Norveško nazadnje merila junija in v Oslu igrala 0:0, sicer pa je pred tem z njo na devetih tekmah iztržila eno zmago, dva remija in šest porazov. S Švedi so Slovenci prav tako junija v Ljubljani izgubili z 0:2, pred tem pa na dveh prijateljskih tekmah izgubili z 0:1 in igrali 0:0. Švedska je od reprezentanc v skupini najvišje uvrščena na lestvici Mednarodne nogometne zveze, in sicer je 20., Norveška je 36., Slovenija pa 65.