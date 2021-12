Stojanović z golom pomagal Empoliju do zmage

Nogometaši Empolija so v 16. krogu italijanske lige gostili Udinese in ga premagali s 3:1 za sedmo zmago v sezoni in 11. mesto na lestvici.

Empoli se je znašel v zaostanku v 22. minuti, po golu Gerarda Deulofeua, toda slovenski reprezentant Petar Stojanović je domačim v 50. minuti priigral izenačenje, v 60. minuti pa je Nedim Bajrami poskrbel za preobrat. Andrea Pinamonti je v 78. minuti potrdil zmago domačih, pri katerih je Stojanović igral vso tekmo, Leo Štulac pa je v igro vstopil v 72. minuti. Že v soboto je Milan z zmago z 2:0 proti Salernitani Vida Belca splezal na vrh lestvice z 38 točkami, točko manj ima njegov mestni tekmec, Inter Samirja Handanovića, ki je prav tako v soboto s 3:0 v gosteh ugnal Romo. Do tega kroga vodilni Napoli pa je zdrsnil na tretje mesto, potem ko ga je četrtouvrščena Atalanta ugnala s 3:2, pri čemer je Josip Iličić podal pri zadnjem golu ekipe iz Bergama. Ta ima sicer sedem točk prednosti pred petouvrščenim Juventusom, ki je premagal Genoo z 2:0. Od Slovencev se je v nedeljo z golom izkazal Domen Črnigoj, a je njegova Venezia doma izgubila proti Veroni s 3:4. – ponedeljek, 6. december: Empoli – Udinese 3:1 (0:1) (Leo Štulac je igral od 72. minute za Empoli.) (Petar Stojanović je igral vso tekmo in dosegel prvi gol za Empoli.) 20.45 Cagliari – Torino