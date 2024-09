Stojanovićev Empoli presenetil v Rimu, točka Benečanov v Firencah

Empoli je v Rimu povedel z 2:0 po golih Emmanuela Gyasija v 45. minuti in podajalca pri prvem zadetku Lorenza Colomba v 61. minuti. Slednji je zadel z bele pike. Eldor Šomurodov je v 81. minuti vrnil nekaj upanja domači ekipi, ki pa ji do konca ni uspelo priti vsaj do točke.

Napoli je po visokem porazu v uvodnem krogu tokrat vtis popravljal proti Bologni. Vpisal je prve tri točke za zmago s 3:0, potem ko so zadeli Giovanni di Lorenzo ob koncu prvega polčasa, Hviča Kvarachelia v 75. minuti, Gruzijec je podal za prvi gol, in Gio Simeone v 94. minuti.