Stojanoviću ruski, Verbiču pa belgijski tekmec

Prve tekme šestnajstine finala bodo 18., povratne pa 25. februarja. Osmina finala bo 11. in 18. marca, četrtfinale 8. in 15. aprila, polfinale 29. aprila in 6. maja, finale pa 26. maja v Gdansku.

Pari šestnajstine finala:

Wolfsberger – Tottenham

Dinamo Kijev – Brugge

Real Sociedad – Manchester United

Benfica – Arsenal

Crvena zvezda – Milan

Antwerpen – Glasgow Rangers

Slavia Praga – Leicester City

Salzburg – Villarreal

Braga – Roma

Krasnodar – Dinamo Zagreb

Young Boys – Bayer Leverkusen

Molde – Hoffenheim

Granada – Napoli

Maccabi Tel Aviv – Šahtar Donjeck

Lille – Ajax

Olympiakos – PSV Eindhoven