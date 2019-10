Ni zdržal: legendarni Stojčkov najprej 'udaril' po huliganih, nato zajokal

Hristo Stojčkov, ki je z zlato generacijo bolgarskega nogometa z začetka 90 let prejšnjega stoletja navduševal množice nogometnih navijačev po svetu, je v teh dneh v Združenih državah Amerike gostoval v eni od TV oddaj, v kateri je bilo govora tudi o neljubih dogodkih na zadnji kvalifikacijski tekmi v Sofiji, kjer so domači privrženci z neokusnimi rasističnimi opazkami in vzkliki žalili temnopolte angleške nogometaše.



"Ni potrebno izgubljati besed o tem, da gre za daleč največji škandal v zgodovini bolgarskega reprezentančnega nogometa. Česa takega niti v najgrših sanjah nisem pričakoval. Da se bodo bolgarski navijači s tako opolzkimi žaljivkami spravili nad nasprotnikove nogometaše je največja zaušnica celotnemu narodu. preprosto nimam besed," je uvodoma dejal vidno pretreseni Stojčkov, ki je na vprašanje voditeljice, kako izkoreniniti to zlo, ki je globoko zažrto v vse pore družbenega življenja, brez zadržkov odgovoril: "Edina rešitev je prepoved vstopa takšnim huliganom na nogometne objekte. Podobno, kot so ta pereč problem rešili ravno na Otoku pred mnogimi leti. Najhuje od vsega pa je, da smo zdaj vsi bolgarski nogometaši - tudi tisti, ki smo že 20 let ali več v drugačnih življenjskih in poklicnih vlogah - vrženi v isti koš. Zaradi tega mi je izjemno težko pri srcu."