Prvenec Stojinovića v dresu Jagiellonie: Najlepši trenutek za ta gol

Poljska zasedba je v 52. minuti povedla, potem ko je svoj prvi zadetek v dresu Jagiellonie dosegel Dušan Stojinović. "Najlepši trenutek za ta gol. Zelo dolgo sem čakal na svoj prvi zadetek. Zelo sem zadovoljen," je po tekmi dejal 25-letni Stojinović.

Kazalo je na velik uspeh moštva iz Bialystoka, a je Strasbourg, ki v francoskem prvenstvu zaseda tretje mesto in za vodilnim Marseillom zaostaja le dve točki, v 79. minuti izenačil s prekrasnim zadetkom Joaquina Panichellija.