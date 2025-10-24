Prvenec Stojinovića v dresu Jagiellonie: Najlepši trenutek za ta gol

Poljska zasedba je v 52. minuti povedla, potem ko je svoj prvi zadetek v dresu Jagiellonie dosegel Dušan Stojinović. "Najlepši trenutek za ta gol. Zelo dolgo sem čakal na svoj prvi zadetek. Zelo sem zadovoljen," je po tekmi dejal 25-letni Stojinović.
Kazalo je na velik uspeh moštva iz Bialystoka, a je Strasbourg, ki v francoskem prvenstvu zaseda tretje mesto in za vodilnim Marseillom zaostaja le dve točki, v 79. minuti izenačil s prekrasnim zadetkom Joaquina Panichellija.
"Imajo veliko, res veliko kakovosti. Zelo dobri igralci. Vidi se, da igrajo na zelo visoki ravni. Bilo je zelo težko, a ta točka veliko pomeni. Zelo dobri nogometaši, igrajo v vrhunskih ligah, to so igralci, ki bodo čez nekaj let na samem vrhu," je poudaril slovenski branilec, ki je osvojil državni naslov s Celjem in Jagiellonio.
Stojinović je dodal, da je remi proti Strasbourgu, ki je pred tednom dni navdušil s predstavo proti Paris Saint-Germainu (3:3), majhna zmaga: "A vemo tudi, da bi z malo sreče lahko domov odnesli vse tri točke," je zaključil Slovenec.
