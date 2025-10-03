Stojinović z Jagiellonio do zmage v Konferenčni ligi

Dušan Stojinović se je v uvodnem krogu Konferenčne lige z Jagiellonio veselil zmage z 1:0 proti Hamrunu. Ostali slovenski nogometaši razloga za veselje niso imeli. Dejan Petrović je z Rijeko doživel poraz z 0:1 na gostovanju pri armenskem Noahu. Petar Stojanović, ki je igral do 63. minute, je z varšavsko Legio doma izgubil proti turškemu Samsunsporu z 0:1. Kenan Bajrić, Andraž Šporar je poškodovan, pa je s Slovanom iz Bratislave izgubil s Strasbourgom z 1:2.

Poljska Jagiellonia se je z malteškim Hamrunom dodobra namučila za prvo evropsko zmago v sezoni. Odločilen je bil zadetek Jesusa Imaza v 57. minuti, ki je neubranljivo sprožil z roba kazenskega prostora. Ko je bil štiri minute kasneje izključen gostujoči nogometaš Joseph Mbong, je bilo delo domače ekipe lažje.

Dušan Stojinović in njegova Jagellonia so skozi vso tekmo narekovali ritem, že pred tem pa dvakrat slavili vodilni gol, a je sodnik po ogledu posnetka oba razveljavil. V 38. minuti Špancu Imazu in v 49. Afimicu Pululuju iz Angole, zato se je nadaljevala serija napadov.

Manj sreče je imel Dejan Petrović z Rijeko na gostovanju pri Noahu. Domači so slavili z golom Nardina Mulahusejnovića v šesti minuti. Iz kota mu je podal Takuto Oshima. Ko je moral v 30. minuti po prekršku z igrišča še Niko Janković, je bilo jasno, da bodo gostje težko obrnili potek srečanja. Še naprej so bili nevarnejši domači. V Varšavi je Legia izgubila s Samsunsporjem. Za edini gol na tekmi je v 10. minuti poskrbel Anthony Musaba. Legija je iskala izenačenje. Najprej je v 64. minuti lepo priložnost zamudil Rafal Augustynia. V 81. je Mileta Rajović žogo poslal v turško mrežo, Var pa je pokazal prepovedan položaj.

Slovan pa je v Bratislavi priznal premoč Strasbourgu, pri čemer Francozi Slovakov niso nadigrali. Morda bi bil razplet drugačen, če Alasana Yirajang v 26. minuti žoge ne bi nesrečno poslal v lastno mrežo. Abdoul Ouattara je nato tik pred odmorom poskrbel za 2:0. Slovakom je v 64. minuti upanje vrnil Rahim Ibrahim, ki je bil po predložku s kota najvišji in z glavo poslal žogo v gol s kakšnih enajstih metrov. Resne priložnosti za izenačenje si Slovan nato ni priigral. Ostali favorizirani klubi so bili uspešni. Španski Rayo Vallecano je z 2:0 odpravil Škendijo iz Severne Makedonije. Nemški Mainz je z 1:0 slavil pri Omonii v Nikoziji. Crystal Palace je v gosteh z 2:0 ugnal kijevski Dinamo, z enakim izidom je Fiorentina odpravila Sigmo Olomouc. Najvišjo zmago pa je dosegel Zrinski iz Mostarja, ki je kar s 5:0 odpravil gibraltarski Lincoln Red Imps.

Izidi, Konferenčna liga, 1. krog: