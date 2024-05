Stojinović z Jagiellonio poljski prvak

Bitka za poljski prestol se je bila vse do zadnjega kroga, v katerega sta Jagiellonia in Slask iz Vroclava vstopila točkovno poravnana, vsak s 60 točkami.

"Glavna razlika med to in prejšnjo sezono je trener. Igrali smo napadalno in to se je obrestovalo," je povedal Slovenec v vrstah poljskih prvakov, ki je v letošnji sezoni zbral 14 prvenstvenih nastopov.

Poljak, ki je najmlajši med trenerji v poljski Ekstraklasi, je Jagiellonio obdržal med prvoligaši, v letošnji sezoni pa je čudodelec ekipo povedel do naslova.

Stojinović ob tem dodaja: "Liga je tako izenačena, da se lahko vse obrne v zelo kratkem času. To kaže tudi dejstvo, da so bili v zadnjih štirih sezonah štirje različni prvaki. V prejšnji sezoni smo bili sicer bližje coni izpada, a do mest, ki so vodila v Evropo, sploh nismo bili tako zelo oddaljeni. Enostavno nam je šlo vse na roko. Iskreno je pomagalo tudi, da so 'kiksali' zasledovalci."