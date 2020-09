Stolček Skenderja se trese: po izpadu iz Evrope še poraz z Aluminijem

Agonija ljubljanske ekipe se nadaljuje. Potem ko so med tednom izpadli iz kvalifikacij evropske lige, tudi v domačem prvenstvu še čakajo na zmago. Po dveh remijih so tokrat doživeli poraz v Kidričevem proti Aluminiju, ki je bil precej konkretnejši tekmec in prišel do svojega prvega slavja v tej sezoni. Olimpija je tekmo spet začela z odmevnima okrepitvama v napadalnem delu, Đorđejem Ivanovićem in Andresom Vombergarjem, kljub temu pa si v prvem polčasu ni priigrala odmevne priložnosti.

Precej konkretnejši so bili domači, ki so trikrat ogroziliŽigo Frelihav ljubljanskih vratih. Prvi je do strela v ugodnem položaju prišel Nemanja Jakšić v 14. minuti, a bil precej nenatančen, v 29. minuti je Tilen Pečnik prodrl po levi strani in zadel drugo vratnico, v 37. pa je David Flakus Bosilj prav tako zgrešil iz ugodnega položaja malce na desni strani kazenskega prostora. Takoj po začetku drugega polčasa so domači izigrali ljubljansko obrambo, do strela je najprej prišel Mihael Klepač, a je bil Frelih na mestu, odbito žogo pa je daleč mimo vrat poslal Flakus Bosilj.

V 53. minuti je bilo bolj vroče tudi v kazenskem prostoru Kidričanov, ko jeDenis Šme streljal,Luka Janžekovičpa je žogo odbil. Zatem so domači "počistili" še pred golovo črto. Pozneje je z glavo malce previsoko meril še Miral Samardžić, na drugi strani pa Marcel Čermak ob strelu z roba kazenskega prostora. V 66. minuti je Ante Vukušić, ki je prišel s klopi, zgrešil s strelom z desne strani, v 72. minuti pa so domači povedli. Izigrali so domačo obrambo Čermak je podal z leve strani pred vrata, kamor je pritekel Jure Matjašič in jo potisnil v mrežo. V 83. minuti je na drugi strani nevarno merilTimi Max Elšnik, a je ostalo pri vodstvu domačih. So pa gosti v 90. minuti ostali brez Samardžića, ki je zaradi udarca s komolcem v skoku dobil drugi rumeni karton in moral z igrišča.

Domžale potrdile dobro formo

Nogometaši Domžal so v 4. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali sežanski Tabor s 3:1 (1:1). Če je bil v prejšnjih tekmah vroče domžalsko napadalno blago Dario Kolobarić, ga je danes nasledil Tamar Svetlin, ki je k zmagi prispeval dva zadetka. Domžalčani so prišli do druge zmage in se priključili vrhu lestvice, za točko so prehiteli današnje tekmece. Domžalčani so tekmo začeli brez kar nekaj nogometašev, zaradi poškodb ni bilo Slobodana Vuka, Žige Repasa, Marca Da Silve, Arnela Jakupovića in Tilna Klemenčiča, zaradi drugih razlogov pa Svena Šoštariča Kariča in Marka Martinovića. Pri gostih je manjkal kaznovani Dino Stančič.

Slednji so bili v prvem polčasu večinoma nenevarni, izjema je bila 27. minuta, ko so tudi dosegli zadetek. Aldair Djalo je podal za hrbet domače obrambe do Christosa Rovasa, ki je na koncu ugnal Grego Sorčana za 1:0. Domači so poskušali nekaj več, predvsem Matej Podlogar, ki je poskusil trikrat, a nikoli ni resno ogrozil Jana Koprivca, tako kot tudi ne Janez Pišek s strelom od daleč. Zato pa so sežanskega čuvaja mreže ugnali v 29. minuti, ko sta kombinirala Gregor Sikošek in Senijad Ibričić, slednji pa je nato iz bližine zadel po podaji z leve strani. Tamar Svetlin pa je nase opozoril s strelom v 44. minuti, ko je z leve žogo poslal malo mimo bližnje vratnice.

V uvodu drugega polčasa so Domžalčani pritiskali proti vratom gostov, pobudo pa unovčili v 58. minuti, ko je Pišek v loku podal žogo za hrbet sežanske obrambe v kazenski prostor do Svetlina, ki je nato učinkovito končal akcijo. Damjan Vuklišević je neuspešno poskusil v 63. minuti, v 72. minuti pa je znova udaril Svetlin. Najprej je prišel pred vratarja Koprivca, ki mu je strel obranil, žoga pa je spet pobral levo od gola, od koder jo je iz ostrega kota poslal v mrežo mimo Koprivca, ki ni pokril prve vratnice. Koprivec je nato moral posredoval še v 86. minuti po poskusu Zenija Husmanija.

Izidi:

Aluminij - Olimpija1:0 (0:0)

Domžale- CB 24 Tabor Sežana 3:1 (1:1)