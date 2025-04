Stomilijonska luknja v Barcinih poslovnih knjigah, kaj sledi?

La Liga je nedavno potrdila, da Barcelona za naslednjo sezono ne ustreza pogojem finančnega fair playa. Klub nima manevrskega prostora pri plačni masi, kar pomeni velik problem za kadrovanje. Scenarij ni nov, ob tem opozarja Marca, podobne težave je imela Barcelona že v preteklih letih.

Sprva so v klubu verjeli, da so iz finančne luknje zlezli s prodajo 100 milijonov evrov vrednih VIP prostorov na prenovljenem Camp Nouu, a je prišlo do težave. Potem ko je La Liga zadevo najprej odobrila in s tem omogočila začasno registracijo Danija Olma in Paua Victorja, je zdaj svoje stališče spremenila.

Novi revizor namreč posla ni priznal. Posledica? Barca znova ne ustreza pogojem finančnega fair playa, kar pomeni, da trenutno ne more registrirati že omenjenih nogometašev.