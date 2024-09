Stones v 97. minuti izničil vodstvo Arsenala

Manchester City in Arsenal sta se na osrednji tekmi petega kroga Premier lige razšla z neodločenim izidom 2:2. Meščani so hitro povedli, nato pa je sledil preobrat Londončanov, ki so vodili vse do 97. minute. Tedaj je končnih 2:2 postavil branilec Cityja John Stones. Z remijem sta se na jugu Anglije razšla tudi Brighton in Nottingham (2:2).