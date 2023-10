Usoda tekme v Bruslju še ni znana, Švedska v šoku

Zaradi varnosti je moralo več tisoč ljudi sprva ostati na bruseljskem nogometnem stadionu, dokler jih niso mogli evakuirati. Približno 35.000 gledalcev je nato zapustilo stadion šele malo pred polnočjo, poroča dpa . V ponedeljek zvečer je po poročanju tiskovne agencije Belga oborožen moški stopil s skuterja na severu mestnega središča in na ulici streljal. Pri tem je ubil dva osebi, po podatkih državnega tožilstva pa je tretja žrtev, taksist, zdaj zunaj smrtne nevarnosti.

Po poročanju švedske televizije SVT se švedski nogometaši po prvem polčasu niso želeli vrniti na igrišče stadiona King Baudouin, s prekinitvijo dvoboja pri izidu 1:1 pa so se strinjali tudi Belgijci. Pozneje je odpoved tekme v sporočilu za javnost potrdila tudi Evropska nogometna zveza (Uefa). Za zdaj še ni znano, kakšna je usoda prekinjenega obračuna.

Kvalifikacijska tekma v skupini F med Belgijo in Švedsko je bila odpovedana, potem ko sta pred tem v streljanju v Bruslju po navedbah tujih agencij umrla dva švedska navijača.

Za belgijsko prestolnico so v ponedeljek zvečer razglasili najvišjo stopnjo pripravljenosti. Preiskavo je zaradi "potencialno terorističnega motiva" prevzelo zvezno državno tožilstvo. Nekateri mediji poročajo, da bi lahko imelo streljanje islamistično ozadje.

Alexander De Croo je dejal, da bo zdaj v državi povečana policijska prisotnost, ker je bila stopnja nevarnosti za Bruselj povišana na najvišjo stopnjo. Povečani varnostni ukrepi se bodo izvajali tudi na številnih lokacijah, zlasti na tistih, ki so povezane s švedsko skupnostjo. Poostren nadzor je tudi v preostalem delu države. De Croo je vse v Bruslju pozval k večji pazljivosti. Popoldne se bo sestal svet za nacionalno varnost.

Belgija se je kot vodilna v skupini F že uvrstila na evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji, prav tako drugouvrščena Avstrija. Švedska ne more več doseči prvih dveh mest in se zato ne more več neposredno kvalificirati.