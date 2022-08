'Storili bomo vse, da si v Romuniji zagotovimo evropsko jesen'

Dvakratni mariborski strelec na tekmi slovenskega prvenstva proti Celju, Marko Božić, verjame, da si bodo aktualni prvaki v Romuniji priborili evropsko jesen. Po prvem dejanju kvalifikacij za preboj v Konferenčno ligo je med slovenskim in romunskim prvakom še vse odprto. Pred dnevi sta v Ljudskem vrtu mreži mirovali.

icon-expand Marko Božić FOTO: NK Maribor

Dvakratni mariborski strelec v štajerskem derbiju s Celjem Marko Božić ni imel pravega zadoščenja za napadalni učinek. "Oba gola smo dobili prepoceni, po naših napakah. Mi smo bili tisti, ki smo prevladovali, tekmeci si niso ustvarjali večjega števila priložnosti, a so ti dve, ki so ju imeli, izkoristili. Nismo zadovoljni z rezultatom, toda gremo naprej z dvignjenimi glavami. Vemo, da prvenstvo ni sprint, ampak je maraton in tudi v boj za prvenstveni vrh se bomo vrnili še močnejši," je za uradno spletno stran kluba sprva dejal Božić. Po rezultatu še ne, a po nekaterih elementih igre je bila podoba moštva drugačna ... "Pokazali smo, da imamo veliko srce, kot nam je tudi poudaril trener v slačilnici. Žrtvovali smo se, pomagali drug drugemu in na teh temeljih lahko delamo naprej. Opazno je, da se dvigujemo iz tekme v tekmo. Gremo v Romunijo z optimizmom in v vseh pogledih velja popolna osredotočenost k naslednji tekmi."

Golu v Domžalah je Marko Božić zdaj dodal dva, ki pa nista zadostovala za vrnitev na zmagovito pot.

"Žal nista dobila prave potrditve. Siccer pa sem že večkrat dejal, da ni pomembno, kdo pošlje žogo v mrežo. Prvi korak v želeno smer je storjen, spet smo učinkovitejši in upam, da bomo v takšnem slogu tudi nadaljevali." Negativna mariborska serija je prekinjena. Četrtkov večer na romunskih tleh bi lahko pomenil novo prelomnico sezone. "Zmaga bi nam veliko pomenila za samozavest. Nismo pa dovolili pretiranega razočaranja, vidimo na treningih in tudi ko se pogovarjamo med seboj, da se zadeve izboljšujejo. Ta tekma v Cluju nam je zdaj zelo pomembna. Gremo zmagat in storili bomo vse, da si zagotovimo evropsko jesen," je bil za uradno spletno stran mariborskega kluba izčrpen Božić.