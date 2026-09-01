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Nogomet

Štorman iz Češke v Belgijo

Ljubljana, 01. 09. 2026 10.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.J.
Obračun med Koprom in Radomljami se je končal brez zmagovalca.

Slovenski nogometni vezist Rok Štorman, tudi član reprezentance do 21 let, bo kariero nadaljeval v Belgiji. Enaindvajsetletni nekdanji član Radomelj bo kot posojen igralec češke Karvine igral za belgijskega prvoligaša Kortrijk, so potrdili v novem klubu. Kortrijk bo lahko Slovenca po koncu sezone tudi odkupil.

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"Rokov prihod je plod dosjeja, na katerem delamo že kar nekaj časa. Pogovori so potekali že nekaj časa, vendar ni bilo preprosto. Na koncu nam je uspelo dokončati prestop in pripeljati Štormana v Kortrijk," je za klubsko spletno stran povedal športni direktor Nils Vanneste.

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Radomlje so v novo tekmopvalno sezono startale malce slabše.
FOTO: NK Radomlje

V klubu so zapisali, da je Rok Štorman vsestranski vezist, ki lahko igra na vseh položajih v vezni vrsti, in da so njegov največji adut fizične sposobnosti, kar je dobro za prispevek tako v napadu kot v obrambi.

Poleg Roka Štormana sta v elitni belgijski ligi še dva Slovenca, in sicer 17-letni Tian Nai Koren (Club Brugge) in Lovro Golič (Mechelen).

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