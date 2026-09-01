Štorman iz Češke v Belgijo

" Rokov prihod je plod dosjeja, na katerem delamo že kar nekaj časa. Pogovori so potekali že nekaj časa, vendar ni bilo preprosto. Na koncu nam je uspelo dokončati prestop in pripeljati Štormana v Kortrijk ," je za klubsko spletno stran povedal športni direktor Nils Vanneste .

V klubu so zapisali, da je Rok Štorman vsestranski vezist, ki lahko igra na vseh položajih v vezni vrsti, in da so njegov največji adut fizične sposobnosti, kar je dobro za prispevek tako v napadu kot v obrambi.

Poleg Roka Štormana sta v elitni belgijski ligi še dva Slovenca, in sicer 17-letni Tian Nai Koren (Club Brugge) in Lovro Golič (Mechelen).