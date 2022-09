Stožice so glasne, Slovenija v boju z Norvežani

Norveški čudežen deček, kot ga poimenuje marsikdo, prihaja v slovensko prestolnico v izjemni strelski formi. Čeprav so mu prenekateri ob njegovi selitvi na otok pripisovali manjše možnosti za njegovo slavo, je 22-letnik dokazal ravno nasprotno in tako povsem utišal zlobne jezike. Za Manchester City je namreč na zadnjih devetih tekmah dosegel 14 zadetkov. Zagotovo velik zalogaj, proti kateremu se bo borila slovenska izbrana vrsta. Toda v našem taboru poudarjajo, da ima Norveška tudi ostale dobre igralce, na katere je potrebno dati veliko pozornosti. "Izhodišče je dobro, mi vemo, kakšen tekmec prihaja v Stožice. Podcenjujoče bi bilo govoriti le o Erlingu Haalandu in izpustiti Maritna Ödegaarda, Alexandra Sörlotha in druge, ker je to najbolj kompaktna zasedba v naši skupini, kar kaže tudi lestvica," je na novinarski konferenci pred tekmo dejal Matjaž Kek. V ligi B in skupini 4 nas zagotovo čaka zanimivo dogajanje.