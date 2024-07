Stožice v pričakovanju obračuna Olimpije in ukrajinske Polisje

Ljubljančani tekmo pričakujejo v dobrem razpoloženju, prejšnji konec tedna so namreč z zmago proti Primorju zmagovito začeli nastope v Prvi ligi. Tudi njihov novi trener Španec Victor Sanchez pred obračunom ne skriva optimizma. Še največja neznanka pri zmajih ostaja prihodnost njihovega kapetana Timija Maxa Elšnika , ki na tekmi proti Polisji ne bo zaigral.

Ukrajinci nasprotno še čakajo na začetek klubske sezone. Odigrali so dve pripravljalni tekmi, ukrajinski prvoligaš Veres Rivne so premagali s 4:1, proti drugoligašu Epicentr pa so remizirali.

Lansko sezono je Polisja sklenila kot peto moštvo v ukrajinskem prvenstvu, sicer pa bo to za klub iz Žitomirja sploh prvi prvi evropski obračun v zgodovini.