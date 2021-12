Stožice zopet srečne za Radomlje, ki niso več zadnje

Nogometaši Radomelj so prišli do pomembne zmage, s katero so se po dolgem času znebili zadnjega mesta na prvenstveni razpredelnici. Na zaostali tekmi, ki bi morala biti na stadionu ŽAK že v nedeljo, a so jo zaradi razmočenega igrišča prestavili za dva dneva in jo pripravili v Stožicah, so po zaslugi učinkovitih protinapadov v drugem polčasu ugnali Bravo (3:0), s tem pa dokazali, da jim igrišče v Stožicah ustreza. Pred tem so na osrednjem slovenska stadionu točk veselili tudi po tekmi z Olimpijo.

icon-expand Radomljani so v drugem polčasu povozili Bravo. FOTO: NZS Prvi polčas ni postregel z dobrim nogometom. Radomlje so imele več žogo v nogah, Bravo pa je bil nekoliko nevarnejši, a nenatančen pri zadnjih podajah ali nezbran v zaključku akcij. Po enem izmed protinapadov se je v 22. minuti v ugodnem položaju znašel Amar Memić, a streljal zelo slabo, isti igralec pa je tri minute pozneje pred golom še zamudil podajo Žana Trontlja z glavo. Tudi Radomljani so edino omembe vredno akcijo v prvem polčasu izvedli po protinapadu, Mark Zabukovnik je na desni strani ušel čuvajem, zavrnil žogo na rob kazenskega prostora, vendar je Ivan Šarić žogo poslal visoko čez gol. Nekoliko bližje prečki je bil na začetku drugega dela poskus zveznega igralca Brava Sandija Ogrinca, a tudi po njegovem strelu s 17 metrov je statistika strelov v okvir vrat ostala prazna, kakor na drugi strani tudi po lepi akciji in dvojnih podajah Šarića in Marka Božića, ko je slednji streljal mimo gola. Izpolnila pa se je v 68. minuti, ko je sodnik ocenil, da je Mark Španring, ki je tik pred tem vstopil v igro, nepravilno zaustavljal Šarića. Najstrožjo kazen je zanesljivo izvedel Sandi Nuhanović. Le štiri minute pozneje je po protinapadu Šarić žogo lepo podal do Gedeona Guzine, ta pa jo je poslal pod prečko. To pa še ni bilo vse, med strelce se je vnovič po protinapadu v 75. minuti vpisal še Luka Cerar. Gosti so imeli še nekaj priložnosti, toda izid se ni več spremenil. Radomljani so zdaj po točkah ujeli osmouvrščeni Aluminij, pred sežanski Taborom pa imajo tri točke prednosti. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke * Dvorana Stožice, gledalcev 100, sodniki: Kondić, Mikača, Švarc.

* Strelci: 0:1 Nuhanović (68., 11-m), 0:2 Guzina (72.), 0:3 Cerar (75.).

* Bravo: Josipović, Trontelj (od 65. Španring), Križan, Drkušić, Jakšić, Kavčič, Sever (od 65. Maružin), Trdin, Ogrinec, Kramarič, Memić (od 80. Bajde).

* Radomlje: Velić, Primc (od 85. Kolar), Jazbec, Guček, Mužek, Zabukovnik, Nuhanović, Božić (od 83. Zulić), Pogačar (od 72. Cerar), Šarić (od 83. Kregar), Guzina (od 85. Varga).

* Rumeni kartoni: Memić, Španring; Zabukovnik, Jazbec, Guzina.

* Rdeč karton: /.