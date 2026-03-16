Nogomet

Strah, grožnje, še kaj več? Večina iranskih nogometašic umaknila prošnje za azil

Canberra/Teheran, 16. 03. 2026 10.45 pred eno minuto 2 min branja 0

STA
Iranske nogometašice dobile vizum v Avstraliji

Večina iranskih nogometašic, ki so jim v Avstraliji podelili humanitarni vizum, se je kljub temu vrnila v domovino. Od sedmih, ki so jim podelili vizum zaradi bojazni za varnost ob vrnitvi, jih je v Iran odpotovalo že pet.

Članice iranske ženske nogometne reprezentance, ki je v Avstraliji sodelovala na azijskem prvenstvu, so za azil zaprosile, potem ko so jih v domovini označili za izdajalke, ker na eni od tekem niso pele državne himne. Pred tekmo proti Južni Koreji 2. marca so namreč ostale tiho, ko so predvajali iransko himno, kar so mnogi videli kot simbol kljubovanja avtokratskemu režimu islamske republike.

Po izpadu iz azijske lige bi se igralke morale vrniti domov, vendar so navijači izrazil zaskrbljenost za njihovo varnost, potem ko so jih iranski državni mediji ob pozivih k strogim kaznim zanje označili za "vojne izdajalke". Avstralska vlada je minuli teden po vloženih prošnjah šestim igralkam in eni članici osebja dodelila humanitarni vizum, a se je kmalu ena od njih odločila za vrnitev v Iran. V prihodnjih dneh jih je enako odločitev sprejelo še več.

Članice iranske ženske nogometne reprezentance v Avstraliji
Članice iranske ženske nogometne reprezentance v Avstraliji
FOTO: Profimedia

Ponoči je po poročanju avstralskih medijev v domovino odpotovala že peta članica nogometne reprezentance in umaknila prošnjo za azil. Po poročanju iranskih medijev gre za kapetanko Zahro Ganbari, njeno odločitev pa so pozdravili kot domoljubno.

Avstralski notranji minister Tony Burke je pred tem v nedeljo potrdil, da so se še tri članice ekipe odločile za vrnitev v Iran. Dejal je, da je vlada storila vse, da bi jim zagotovila možnost za varno prihodnost v Avstraliji, da pa "ne more odpraviti konteksta, v okviru katerega so igralke sprejele te izjemno težke odločitve".

Aktivisti za človekove pravice opozarjajo, da so bile nogometašice morda prisiljene spremeniti svojo odločitev zaradi groženj njihovim družinam. Nekdanja iranska igralka futsala, ki živi v izgnanstvu, Šiva Amini je na omrežju X zapisala, da ima informacije, da Iranska nogometna zveza v sodelovanju z iransko nacionalno gardo izvaja intenziven in sistematičen pritisk na njihove družine v Iranu. Zatrdila je, da se je več igralk odločilo za vrnitev, ker so "grožnje njihovim družinam postale nevzdržne in je bilo ustrahovanje neusmiljeno", poroča britanski BBC.

Iransko ministrstvo za šport je sporočilo, da sta "nacionalni duh in domoljubje iranske ženske nogometne reprezentance preprečila uresničitev sovražnikovih načrtov proti tej ekipi". Avstralsko vlado je obtožilo, da "igra po pravilih" ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki z Izraelom izvaja napade na Iran.

