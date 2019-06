Strah je bil upravičen: Neymar zaradi poškodbe ob nastop na Copi Americi

Neymar se je poškodoval na prijateljski tekmi Brazilije proti Katarju (2:0), ko je moral predčasno z igrišča stadiona Mane Garrincha že po 20 minutah tekme. Na klopi, kjer jeNeymarskrušeno obsedel in si glavo pokril z rokama, so mu zdravniki desni gleženj oskrbeli z ledom, potem ko sta ga dva odnesla z igrišča. "Glede na resnost in naravo poškodbe, ki jo je utrpel Neymar, do začetka južnoameriškega prvenstva ne bo nared, niti ne bo imel dovolj časa za okrevanje," je sporočila brazilska nogometna zveza. Njegova zamenjava bo znana v naslednjih dneh, so ob tem še sporočili iz brazilskega tabora. Do poškodbe je prišlo le devet dni pred začetkom južnoameriškega prvenstva, ki ga letos gosti Brazilija. Selecao si na Copi Americi (14. junij - 7. julij) želi osvojiti naslov, prvega po letu 2007, odsotnost prvega zvezdnika pa je hud udarec za brazilsko vrsto. Neymar je sicer to sezono že prisilno počival, potem ko je imel poškodovano desno stopalo, sicer operirano leta 2017. A januarja so se pri njegovem klubu PSG odločili za bolj "konzervativen" način zdravljenja namesto operacije, da bi imel zvezdnik dovolj časa za priprave na zaključek sezone in južnoameriško prvenstvo. Napadalec, sicer najdražji nogometaš na planetu, odkar se je za 222 milijonov evrov pridružil francoskemu PSG, že od sobote polni časopisne strani, potem ko ga je Najila Trindade Mendes de Souzaobtožila posilstva v pariškem hotelu. Neymar je odločno zanikal obtožbe. "Danes bom zaradi okoliščin igral eno najtežjih tekem moje kariere, če že ne najtežje," je zapisalNeymarna Instagramu pred tekmo s Katarjem, med katero se je nato poškodoval.