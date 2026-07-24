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Nogomet

Stran od soja žarometov skrbi za lubenice in melone

Mallorca, 24. 07. 2026 11.31 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
J.B.
Kevin Kampl goji lubenice

Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je konec lanskega leta končal bogato kariero. Po družinski tragediji, ko je v razmaku sedmih mesecev ostal brez očeta in starejšega brata, pa se je povsem umaknil iz javnega življenja. Zdaj živi na posestvu na Majorki, kjer se posveča kmetovanju.

"Za menoj je težko leto, a življenje se mora nadaljevati, čeprav je bilo vse, kar se je zgodilo, izjemno težko sprejeti. Mir in tišina, ki ju imamo na Majorki, sta nam zelo dobro dela," je v pogovoru za nemški Bild priznal Kevin Kampl.

Nogometaš z 270 nastopi v elitni nemški Bundesligi se je po koncu aktivne kariere posvetil kmetovanju. "Imam medene melone, lubenice, paradižnike, čebulo, papriko in še bi lahko našteval. Vse raste kot noro. Tudi oljčno olje, ki ga pridelujem tukaj, je odličnega okusa," je pojasnil 35-letnik z 28 nastopi in dvema zadetkoma za slovensko reprezentanco.

Kevin Kampl se je decembra lani s solzami v očeh poslovil od RB Leipziga in profesionalne kariere.
Kevin Kampl se je decembra lani s solzami v očeh poslovil od RB Leipziga in profesionalne kariere.
FOTO: Profimedia

Na vprašanje, kdaj, če sploh, se namerava vrniti v nogomet, Kampl ni imel pravega odgovora. Pojasnil je le, da dogajanje, predvsem pri RB Leipzigu, še vedno podrobno spremlja.

Kampl je za bike igral med letoma 2017 in 2025 ter zanje zbral kar 283 nastopov. Na klubski lestvici igralcev z največ odigranimi tekmami zaseda visoko šesto mesto. Z Leipzigom je v tem obdobju dvakrat postal nemški pokalni prvak in se leta 2020 prebil vse do polfinala Lige prvakov. V najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu je sicer zbral zavidanja vrednih 51 nastopov.

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KOMENTARJI13

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
24. 07. 2026 12.54
amigp, bodi brez skrbi, tudi tebe nihče ne bo pogrešal, ko boš odšel, takih ljudi, kot si ti, nikoli nihče ne pogreša, ravno obratno je, oddahnejo si.
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0 0
Idealista
24. 07. 2026 12.50
Srečno Kevin.
Odgovori
+3
3 0
Darko32
24. 07. 2026 12.45
Ta človek si je z svojim delom in trudom prigaral vse to. Delal je pošteno in se odrekal veliko stvarem.Določeni pri nas pa bi radi samo meglo mešali in takšnim polena metali pod noge. Zato vse dobro KEVIN.
Odgovori
+13
13 0
Uroš
24. 07. 2026 12.40
In kako ste ga vi zdaj našli?
Odgovori
-3
2 5
energetik10
24. 07. 2026 12.51
bilo je na Index vceraj. samo prekopirali so
Odgovori
+1
1 0
Ricinus
24. 07. 2026 12.40
Dobra odločitev, bravo Kevin, želim dobro to in vse bodoče letine!
Odgovori
+17
17 0
Amor Fati
24. 07. 2026 12.39
Ta fant je bil na nogometnem radarju Atletico Madrida in Seville. Še Simeone je o njemu govoril z izbranimi besedami. V nogometu je dosegel dovolj. Trenutno ima mir. Privoščite mu. Ni lahko izgubiti ljudi, ki jih imaš rad.
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+16
16 0
Yarmouth lad
24. 07. 2026 12.35
Res, spamex in amigp, zelo zalostno kako brez empatije ste nekateri... zelo zalostno. Zato je na svetu, kot je...
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+15
15 0
FancyFukish
24. 07. 2026 12.38
no, qrc ga gleda saj je obrnil hrbet reprezentanci ko smo ga potrebovali. evo ti empatijo
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-9
1 10
Yarmouth lad
24. 07. 2026 12.51
In, a ves zakaj je nehal igrati za Slovebijo? Vse razloge? Nogoce je imel probleme, mogoce so bili so njega ne fer, razlogov je lahko milijon. Kdo si ti, da bos sodil?
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+1
1 0
SpamEx
24. 07. 2026 11.59
Tudi jaz bi živel na Majorki in gojil lubenice
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+12
16 4
Polde22
24. 07. 2026 12.41
Pa kdo ti brani?
Odgovori
+6
6 0
amigp
24. 07. 2026 11.56
Ne pogrešamo ga
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-22
2 24
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