Stran od soja žarometov skrbi za lubenice in melone

"Za menoj je težko leto, a življenje se mora nadaljevati, čeprav je bilo vse, kar se je zgodilo, izjemno težko sprejeti. Mir in tišina, ki ju imamo na Majorki, sta nam zelo dobro dela," je v pogovoru za nemški Bild priznal Kevin Kampl.
Nogometaš z 270 nastopi v elitni nemški Bundesligi se je po koncu aktivne kariere posvetil kmetovanju. "Imam medene melone, lubenice, paradižnike, čebulo, papriko in še bi lahko našteval. Vse raste kot noro. Tudi oljčno olje, ki ga pridelujem tukaj, je odličnega okusa," je pojasnil 35-letnik z 28 nastopi in dvema zadetkoma za slovensko reprezentanco.
Na vprašanje, kdaj, če sploh, se namerava vrniti v nogomet, Kampl ni imel pravega odgovora. Pojasnil je le, da dogajanje, predvsem pri RB Leipzigu, še vedno podrobno spremlja.
Kampl je za bike igral med letoma 2017 in 2025 ter zanje zbral kar 283 nastopov. Na klubski lestvici igralcev z največ odigranimi tekmami zaseda visoko šesto mesto. Z Leipzigom je v tem obdobju dvakrat postal nemški pokalni prvak in se leta 2020 prebil vse do polfinala Lige prvakov. V najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu je sicer zbral zavidanja vrednih 51 nastopov.
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