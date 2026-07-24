Stran od soja žarometov skrbi za lubenice in melone

"Za menoj je težko leto, a življenje se mora nadaljevati, čeprav je bilo vse, kar se je zgodilo, izjemno težko sprejeti. Mir in tišina, ki ju imamo na Majorki, sta nam zelo dobro dela," je v pogovoru za nemški Bild priznal Kevin Kampl.

Nogometaš z 270 nastopi v elitni nemški Bundesligi se je po koncu aktivne kariere posvetil kmetovanju. "Imam medene melone, lubenice, paradižnike, čebulo, papriko in še bi lahko našteval. Vse raste kot noro. Tudi oljčno olje, ki ga pridelujem tukaj, je odličnega okusa," je pojasnil 35-letnik z 28 nastopi in dvema zadetkoma za slovensko reprezentanco.