Strasbourg z velikim preobratom do polfinala, kjer jih čaka Rayo

Šahtar Doneck si je v četrtfinalu že na prvi tekmi priigral veliko prednost s 3:0 proti AZ Alkmaarju, danes pa je na Nizozemskem igral 2:2. Alisson Santana (58.) in Luca Meirelles (83.) sta bila strelca za ukrajinsko zasedbo, Isak Steiner Jensen (73.) in Matej Šin (80.) pa za nizozemsko.
Prednost s 3:0 s prve tekme je imel tudi španski Rayo Vallecano proti atenskemu AEK. Današnji povratni obračun v Atenah pa se je končal z zmago Grkov s 3:1. Ti so že prišli do izničenja zaostanka po golih Zinija (13., 51.) ter Razvana Marina (36./11 m), toda Isi Palazon je v 60. minuti španski zasedbi zagotovil napredovanje.
Angleški Crystal Palace, ki velja za enega glavnih kandidatov za naslov, je proti italijanski Fiorentini doma zmagal s 3:0, danes pa v Firencah sicer izgubil z 1:2, a napredoval. Za Italijane sta zadela Albert Gudmundsson (30./11 m) in Cher Ndour (53.), za Angleže pa Ismaila Sarr (17.).
Lepo prednost s prve tekme je imel tudi nemški Mainz, ki je danes v Strasbourgu branil 2:0. Toda Francozi so pokazali drugačen obraz in zmagali s 4:0. Sebastian Nanasi in Abdoul Ouattara sta zadela v prvem, Julio Enciso in Emmanuel Emmegha pa v drugem polčasu.
Izidi konferenčne lige, 16. april:
AZ Alkmaar - Šahtar Doneck 2:2 (0:0)
AEK Atene - Rayo Vallecano 3:1 (2:0)
Fiorentina - Crystal Palace 2:1 (1:1)
Strasbourg - Mainz 4:0 (2:0)
