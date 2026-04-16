Strasbourg z velikim preobratom do polfinala, kjer jih čaka Rayo

Šahtar Doneck si je v četrtfinalu že na prvi tekmi priigral veliko prednost s 3:0 proti AZ Alkmaarju, danes pa je na Nizozemskem igral 2:2. Alisson Santana (58.) in Luca Meirelles (83.) sta bila strelca za ukrajinsko zasedbo, Isak Steiner Jensen (73.) in Matej Šin (80.) pa za nizozemsko.

Prednost s 3:0 s prve tekme je imel tudi španski Rayo Vallecano proti atenskemu AEK. Današnji povratni obračun v Atenah pa se je končal z zmago Grkov s 3:1. Ti so že prišli do izničenja zaostanka po golih Zinija (13., 51.) ter Razvana Marina (36./11 m), toda Isi Palazon je v 60. minuti španski zasedbi zagotovil napredovanje.

Angleški Crystal Palace, ki velja za enega glavnih kandidatov za naslov, je proti italijanski Fiorentini doma zmagal s 3:0, danes pa v Firencah sicer izgubil z 1:2, a napredoval. Za Italijane sta zadela Albert Gudmundsson (30./11 m) in Cher Ndour (53.), za Angleže pa Ismaila Sarr (17.).