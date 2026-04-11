Strašen požar na stadionu švicarskega velikana odnesel prvoligaško tekmo

V 33. krogu švicarske prve lige bi se morala udariti vodilni Thun in četrtouvrščena ekipa Basla. Načrte pa je spremenil požar, ki se je razplamtel v večernjih petkovih urah. Plameni na St. Jakob-Parku so za sabo pustili veliko materialne škode. Popolnoma so uničili večino domačih slačilnic, nastradali pa so tudi prostori za trening in strokovni štab. V požaru je bila uničena tudi večina opreme, brez katere igralci Basla ne morejo igrati prvoligaškega nogometa. Prav zato je vodstvo tekmovanja ugodilo njihovi prošnji, da se tekma proti Thunu prestavi.

Vzrok za požar ostaja neznan. Pri 21-kratnih švicarskih prvakih so v izjavi za javnost povedali, da konkretnih in zanesljivih informacij zaenkrat še ni, ko bo znanega kaj več, jih bodo nemudoma delili s svojimi najzvestejšimi navijači.